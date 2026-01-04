India expresa su «profunda preocupación» tras la operación militar de EEUU en Venezuela

Nueva Delhi, 4 ene (EFE).- El Gobierno de la India expresó este domingo su «profunda preocupación» por la situación en Venezuela tras la ejecución de la operación militar estadounidense «Absolute Resolve», y evitó pronunciarse sobre la legitimidad de la acción para centrarse en un llamamiento a la paz.

A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la India instó a evitar una escalada de la violencia, pero el documento no hace ninguna mención explícita a Nicolás Maduro.

«La India reafirma su apoyo al bienestar y la seguridad de los venezolanos, instando a todos los actores involucrados a resolver las diferencias mediante un diálogo pacífico», se limitó a señalar el texto diplomático omitiendo referencias directas al mandatario detenido o a su estatus político.

Las autoridades indias informaron además que su embajada en Caracas mantiene contacto permanente con los ciudadanos indios residentes en el país sudamericano para «garantizar su integridad física» y brindar asistencia logística ante la situación de inestabilidad.

Mientras otras potencias del grupo BRICS como Rusia y China han condenado la intervención, el Gobierno indio ha optado por un perfil bajo, solicitando una salida negociada sin validar ni condenar la operación militar.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas ayer y trasladados a Estados Unidos, donde el mandatario venezolano pasó su primera noche recluido en el centro federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Mientras tanto, en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió de forma interina la jefatura del Ejecutivo por orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en un escenario de incertidumbre institucional. EFE

