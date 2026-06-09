India insta al mundo a pedir cuentas a Pakistán por la «brutalidad policial» en Cachemira

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Nueva Delhi, 9 jun (EFE).- El Gobierno de la India instó este martes a la comunidad internacional a exigir responsabilidades a Pakistán por la «brutalidad policial y los abusos contra los derechos humanos» cometidos durante las recientes protestas en la región de la Cachemira paquistaní, que han causado al menos siete muertos y decenas de heridos.

«Esperamos que la comunidad internacional exija responsabilidades a Pakistán por sus fechorías y sus abusos», señaló este martes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal en una rueda de prensa.

El portavoz denunció los informes de «brutalidad policial en los que varias personas han resultado asesinadas y heridas» y aseguró que la postura de Islamabad es «un intento desesperado por encubrir sus propios fracasos» y «desviar la atención de sus abusos contra los derechos humanos mediante un patrón de noticias falsas».

La condena de Nueva Delhi llega en respuesta a los disturbios que estallaron el domingo en la ciudad de Rawalakot, luego de que el Gobierno local declarara como ilegal el movimiento de protesta civil Comité de Acción Conjunta Awami (JAAC).

Según la Policía paquistaní, al menos cuatro agentes de seguridad y tres civiles han muerto en los disturbios.

Las autoridades han detenido a 72 personas y han cortado el acceso a internet en toda la región.

El JAAC es un grupo que comenzó liderando protestas por el alto costo de la vida en la región, quejándose del precio de la electricidad o el trigo. Sin embargo, recientemente han ampliado sus exigencias hacia reformas políticas.

La principal demanda actual del grupo es que se eliminen doce escaños del Parlamento regional que están reservados para los refugiados indios, ya que denuncian que los grandes partidos usan esos puestos a dedo para manipular la formación del Gobierno.

El Tribunal Supremo de la región frenó el domingo sus intenciones, dictaminando que esos escaños están protegidos por la Constitución y no pueden ser eliminados.

La región de Jammu y Cachemira ha estado dividida entre Pakistán y la India desde la independencia de ambos países del Imperio británico en 1947. Ambas partes la reclaman en su totalidad, pero gobiernan parcialmente y han librado tres guerras por la región. EFE

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