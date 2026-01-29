India investiga el accidente aéreo mortal de líder político ante un funeral multitudinario

Nueva Delhi, 29 ene (EFE).- Las autoridades indias avanzan en la investigación técnica del accidente aéreo del miércoles en el que murió el vice primer ministro del estado de Maharashtra, Ajit Pawar, junto a otras cuatro personas, mientras miles de personas se congregan en su localidad natal para despedirlo en un funeral multitudinario.

La Dirección General de Aviación Civil (DGCA) y la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) confirmaron este jueves el despliegue de equipos técnicos y forenses en el lugar del siniestro, así como la recuperación de la caja negra de la aeronave, un paso clave para esclarecer las causas del accidente.

«La investigación avanza rápidamente y se ha recuperado la caja negra de la aeronave siniestrada», señaló el Ministerio de Aviación Civil en un mensaje publicado este jueves en X.

El avión, un jet ejecutivo alquilado que cubría la ruta entre Bombay y Baramati para un acto político, se estrelló el miércoles por la mañana en el oeste del país, durante la maniobra de aterrizaje, sin dejar supervivientes, según confirmó el regulador aéreo.

El accidente ha generado inquietud en el sector de la aviación, al recordar un siniestro ocurrido en septiembre de 2023 que involucró a un avión del mismo modelo y operador, cuyo informe final de investigación aún no ha sido publicado por las autoridades, según reconoció esta semana el propio ministerio indio.

«Garantizar una investigación exhaustiva, transparente y con plazos determinados sigue siendo una prioridad absoluta», añadió el Ministerio de Aviación Civil en su comunicado.

Mientras continúan las investigaciones, Baramati, bastión político de Pawar, acoge este jueves un funeral multitudinario con honores de Estado, al que asisten altos cargos del Gobierno federal, del Ejecutivo regional y de la oposición, y que ha obligado a modificar el recorrido previsto de la procesión ante la masiva afluencia de seguidores y simpatizantes.

La muerte del dirigente ha intensificado las demandas de una investigación a fondo, tanto desde figuras políticas de distintos partidos como entre sus seguidores, en un contexto de fuerte conmoción nacional.

Pawar fue una figura central de la política regional durante más de tres décadas y ocupó en seis ocasiones, de forma no consecutiva, el cargo de vice primer ministro. Su repentina muerte ha abierto interrogantes sobre el futuro político del estado y el equilibrio de poder en Maharashtra, uno de los motores económicos de la India. EFE

