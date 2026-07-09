India libera a colombiano tras casi un año en prisión por cruzar la frontera «por error»

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Nueva Delhi, 9 jul (EFE).- Un ciudadano colombiano fue puesto en libertad bajo fianza este miércoles tras pasar más de ocho meses en una cárcel en la ciudad de Bettiah, estado norteño de Bihar, en la India, por presuntamente haber cruzado la frontera de forma ilegal.

«El Tribunal Superior de Patna (la capital del estado) ordenó ayer su puesta en libertad, pero dado que era tarde y la prisión ya había cerrado, fue liberado hoy. Ha sido trasladado a la residencia de descanso de la Policía y lo más probable es que se le devuelva el pasaporte mañana», explicó a EFE su abogado, Santosh Kumar.

«La libertad bajo fianza se ha concedido con la condición de que la Embajada de Colombia lo presente ante el tribunal para las siguientes audiencias, ya sea de forma presencial o virtual», añadió.

El caso se remota al 29 de octubre de 2025, cuando el colombiano fue detenido por las autoridades indias poco después de la medianoche cerca a la frontera con Nepal. Su pasaporte era válido, pero no tenía visa para estar en la India.

Perseguido por delincuentes

La defensa del colombiano asegura que este había viajado a Nepal días antes y que cruzó la frontera por error.

«Mientras viajaba por la zona fronteriza, el peticionario fue repentinamente perseguido y amenazado por unos delincuentes que intentaron robarle. Con el fin de proteger su vida y sus pertenencias, el peticionario intentó escapar de dichas personas y, en el proceso, cruzó involuntariamente a territorio indio», indicó la defensa al Tribunal Superior de Patna, según un documento del caso.

Las autoridades confirmaron que no encontraron «artículos censurables ni incriminatorios» en posesión del ciudadano sudamericano.

El Tribunal Superior de Patna concedió la libertad bajo fianza al colombiano el pasado 26 de febrero, aunque solo se le permitió salir de la prisión de Bettiah este miércoles, tras pasar más de 250 días detenido. EFE

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