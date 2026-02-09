India logra eliminar arancel punitivo de EE.UU. en algunos productos tras pacto comercial

Nueva Delhi, 9 feb (EFE).- El Gobierno de la India detalló este lunes que el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos ha logrado eliminar o reducir al 18 % los aranceles punitivos para un volumen de exportaciones valorado en casi 41.000 millones de dólares, poniendo fin a las tasas de hasta el 50 % que Washington aplicaba a estos productos indios.

«Los aranceles recíprocos alcanzaban anteriormente el 50 % para varios productos indios. Ahora se han reducido considerablemente. Del total de exportaciones, 40.960 millones de dólares estaban sujetos a aranceles recíprocos», declaró el Gobierno de la India en un comunicado emitido este lunes.

«En virtud del acuerdo, los aranceles sobre 30.940 millones de dólares de estas exportaciones se han reducido del 50 % al 18 %, mientras que los aranceles sobre otros 10.030 millones se han reducido del 50 % a cero», añadió.

En el ámbito textil, la carga se reduce del 50 % al 18 %, y productos clave como la seda acceden ahora sin aranceles al codiciado mercado estadounidense de 113.000 millones de dólares.»

El acuerdo asegura también al sector agrícola cero aranceles recíprocos para productos clave, como especias, té, café, frutas, frutos secos y alimentos procesados, disfrutarán de esta exención de recargos.

Los sectores altamente sensibles como los lácteos, la carne, las aves de corral y los cereales siguen estando totalmente protegidos «para preservar los intereses nacionales y el sustento de los agricultores indios», aclaró el Gobierno.

En el plano industrial, el pacto blinda exportaciones por valor de 38.000 millones de dólares, garantizando que piezas de aviones, medicamentos genéricos y componentes de automoción entren en EE.UU. exentos de aranceles adicionales.

El acuerdo también reduce la incertidumbre regulatoria y simplifica los trámites para la prestación de servicios transfronterizosAdemás, facilita el acceso a chips semiconductores avanzados, chips de IA y procesadores de alto rendimiento necesarios para la iniciativa ‘India Digital’ y la expansión de los centros de datos nacionales.

Con exportaciones del país a EE. UU. que ya alcanzaron los 86.350 millones de dólares en 2024, se espera que el acuerdo impulse el crecimiento en los sectores textil, de cuero, de gemas y joyería, farmacéutico, de decoración del hogar, de maquinaria y tecnológico.

Esta reestructuración arancelaria, según el propio Gobierno, crea una ventaja decisiva sobre competidores como China, con aranceles del 35%, y Vietnam, a la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles del 20%.

El Gobierno concluyó que el acuerdo comercial con Estados Unidos le garantiza «el acceso preferente a un mercado valorado en 30 billones de dólares». EFE

