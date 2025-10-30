India logra exención de 6 meses para su puerto en Irán en plenas negociaciones con EE.UU.

Nueva Delhi, 30 oct (EFE).- La India anunció este jueves que ha obtenido una exención temporal de seis meses de Estados Unidos para su estratégico puerto de Chabahar en Irán, un rescate de última hora después de que Washington revocara el permiso indefinido el mes pasado y pusiera en jaque la conectividad india con Afganistán.

«Se nos ha concedido una exención por un período de 6 meses sobre las sanciones estadounidenses que eran aplicables al puerto (…)», dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores, Randhir Jaiswal.

Aunque temporal, el alivio para Nueva Delhi es fundamental, después de que, el pasado 19 de septiembre, la administración Donald Trump anunciase la revocación de la exención que existía desde 2018, como parte de su política de «máxima presión» contra Irán.

Esa decisión amenazaba con paralizar el proyecto de conectividad más ambicioso de la India.

El puerto de Chabahar es la piedra angular del plan indio para eludir a su rival, Pakistán, y abrir una ruta comercial y humanitaria directa hacia Afganistán y Asia Central.

El proyecto es también un contrapeso estratégico directo al puerto de Gwadar en Pakistán, desarrollado por China y situado a solo 170 km de distancia.

La empresa estatal india India Ports Global Limited (IPGL) gestiona la terminal Shahid Beheshti del puerto. Nueva Delhi ha prometido una inversión total de 370 millones de dólares.

La nueva exención temporal se produce mientras la India y EE.UU. negocian un gran acuerdo comercial. EFE

