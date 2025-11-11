India mantiene alerta tras la explosión que dejó al menos ocho muertos en Nueva Delhi

Nueva Delhi, 11 nov (EFE).- Las autoridades de la India mantienen este martes la alerta máxima en la capital y en varios estados del país mientras prosiguen las investigaciones sobre la explosión de un vehículo la noche del lunes cerca del Fuerte Rojo de Nueva Delhi, que dejó al menos ocho muertos y quince heridos, según el último balance oficial.

«Realizaremos un análisis detallado de la explosión con altos funcionarios del Ministerio del Interior», dijo a los periodistas el ministro del Interior, Amit Shah, tras visitar en la madrugada del martes a los heridos en el Hospital Lok Nayak (LNJP) de Nueva Delhi.

En el lugar del suceso permanecen desplegados equipos de la Policía de Delhi, la Agencia Nacional de Investigación (NIA) -, encargada de las investigaciones antiterrorismo-, y la Guardia Nacional de Seguridad (NSG), que continúan recogiendo muestras y revisando grabaciones de cámaras de seguridad en busca de pistas sobre el origen de la explosión.

Descrita por las autoridades como de alta intensidad, la explosión se produjo el lunes alrededor de las 19:00 horas (13:30 GMT), cuando un automóvil que avanzaba lentamente se detuvo ante un semáforo en las proximidades de una estación de metro en el casco antiguo de la capital.

Un oficial de la Policía de Delhi dijo a EFE que la cifra de víctimas mortales podría llegar a diez, si bien el número oficial se mantiene en ocho fallecidos.

El ministro del Interior presidirá este martes una reunión de alto nivel para revisar la situación de seguridad junto a los organismos competentes.

Diversos medios locales informaron de que la Policía de Delhi ha registrado una denuncia bajo la Ley de Actividades Ilícitas (Prevención) —la principal legislación antiterrorista del país— y la Ley de Explosivos, dentro de una investigación que contempla redadas en varios puntos de la capital y sus alrededores.

El lunes por la noche, Shah afirmó que el Gobierno mantenía «todas las hipótesis abiertas» y que se investigaría «desde todos los ángulos» hasta contar con los resultados del Laboratorio Forense y de la Guardia Nacional.

La capital permanece bajo estricta vigilancia, con presencia reforzada en el aeropuerto internacional, estaciones de tren, terminales de autobuses y edificios gubernamentales.

La estación de metro Lal Qila, junto al lugar del estallido, se encuentra cerrada por motivos de seguridad, y la Policía de Tránsito ha impuesto desvíos en las vías cercanas. El acceso al Fuerte Rojo seguirá restringido hasta el 13 de noviembre, mientras avanzan las pericias forenses.

El Gobierno central ha extendido la alerta de seguridad a varios estados del país, afectando a grandes ciudades como Bombay, Bangalore o Hyderabad, donde se ha reforzado la vigilancia en aeropuertos, estaciones y lugares religiosos.

Las fuerzas fronterizas (BSF y SSB) también han incrementado los controles a lo largo de las fronteras con Pakistán, Nepal y Bangladés, con patrullajes y el uso de drones, indicaron las autoridades. EFE

