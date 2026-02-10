India obliga a las redes sociales a retirar contenido ilegal en un máximo de tres horas

2 minutos

Nueva Delhi, 10 feb (EFE).- El Gobierno de la India emitió una orden este martes que obliga a las compañías de redes sociales a eliminar contenido considerado ilegal dentro de las tres horas siguientes a ser notificadas al respecto, ajustando un plazo anterior de 36 horas en lo que ya se perfila como un importante desafío de cumplimiento para gigantes como Meta, YouTube y X.

«El intermediario deberá tomar medidas rápidas y apropiadas, incluyendo la desactivación inmediata del acceso o la eliminación de dicha información», dicta la orden del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información, aclarando que esta obligación se activa ante cualquier violación detectada por la propia plataforma o mediante una denuncia.

El documento legal especifica que «las palabras treinta y seis horas» de la actual normativa «serán sustituidas por las palabras dentro de tres horas», reduciendo drásticamente el margen de actuación de las plataformas ante contenidos que violen la ley, especialmente aquellos generados por inteligencia artificial.

Esta nueva normativa que entrará en vigor a partir del 20 de febrero modifica las Reglas de Tecnología de la Información (TI) de 2021, que ya han sido un punto de fricción constante entre el Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, y las grandes tecnológicas.

Este es el episodio más reciente en una tensa relación que se agravó con la entrada en vigor de esta normativa hace años, un reglamento que ya obligaba a las plataformas a eliminar rápidamente cualquier contenido considerado ilegal según sus leyes, incluidas las relacionadas con la seguridad nacional y el orden público, y a colaborar en la investigación de su origen.

Este endurecimiento de las normas llega tras años de batallas legales entre el Gobierno indio y diversas redes sociales. El conflicto más sonado es el de la plataforma X, de Elon Musk, que ha denunciado ante los tribunales lo que describe como un «régimen de censura» impuesto por el Ejecutivo de Modi.

La plataforma acusa al Gobierno de ordenar el bloqueo masivo de cuentas y mensajes sin control judicial, una presión que X califica de amenaza directa a la libertad de expresión en el país. EFE

