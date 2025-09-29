India queda expuesta a sanciones de EEUU por puerto iraní Chabahar, su vía clave en Asia

2 minutos

Nueva Delhi, 29 sep (EFE).- La India perdió este lunes la exención de Estados Unidos para operar en el puerto iraní de Chabahar tras la entrada en vigor de las sanciones contra Teherán, comprometiendo más de 300 millones de dólares en una infraestructura clave para su acceso a Afganistán y Asia Central.

La medida pone fin al permiso especial concedido en 2018 que había permitido a Nueva Delhi participar en el desarrollo y gestión del puerto sin exponerse a sanciones pese al régimen punitivo contra Irán.

Desde entonces, la India se ha convertido en el principal operador extranjero de Chabahar a través de su empresa estatal ‘India Ports Global Limited’. En mayo, IPGL firmó con Teherán un acuerdo de diez años con 120 millones de dólares en inversión directa y una línea de crédito de 250 millones, lo que elevó el compromiso financiero total a unos 370 millones.

«Hemos visto el comunicado de prensa de Estados Unidos (…) actualmente estamos examinando sus implicaciones para la India», dijo la semana pasada en una rueda de prensa el portavoz de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, sin adelantar cambios en la participación en el proyecto.

Washington justificó la medida como parte de su política de «máxima presión» contra Irán, al que acusa de apoyar a grupos armados en la región y de mantener programas de misiles y drones. Desde Teherán, funcionarios calificaron la decisión de «fracaso diplomático» estadounidense, recordando que en el pasado Washington había facilitado el uso del puerto como gesto de cooperación.

Con la revocación, cualquier entidad o persona vinculada a las operaciones portuarias podría quedar expuesta a sanciones secundarias bajo la legislación estadounidense, con riesgos inmediatos para navieras, aseguradoras y contratistas tanto nacionales como internacionales.

Para la India, Chabahar es la piedra angular de su plan para eludir a Pakistán y abrir una ruta comercial y humanitaria hacia Afganistán y Asia Central.

El puerto también forma parte del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC), que busca conectar a la India con Rusia y Europa a través de Irán, y es visto como un contrapeso directo al puerto paquistaní de Gwadar, desarrollado con apoyo de China a apenas 170 kilómetros de distancia. EFE

lgm/rod