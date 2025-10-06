India reconoce que el caso Hasina es un proceso bilateral y pide estabilidad en Bangladés

Nueva Delhi, 6 oct (EFE).- La India afirmó este lunes que la situación de la ex primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, que permanece en territorio indio tras las protestas que precipitaron su salida del poder, es un «proceso judicial y legal» que requiere consultas entre ambos gobiernos.

«En cuanto al impacto de su presencia en las relaciones bilaterales, lo único que puedo decir es que se trata de un proceso judicial y legal que requiere diálogo y consultas entre ambos gobiernos. Estamos examinando el asunto y esperamos seguir colaborando con las autoridades de Bangladés», declaró el secretario de Exteriores indio, Vikram Misri, durante su visita oficial a Daca.

Se trata de la primera referencia oficial del Gobierno indio a la situación de Hasina desde que abandonó el país tras las protestas que precipitaron su dimisión y dejarón más de 1.400 muertos, según la ONU.

El diplomático reafirmó que la India respalda la celebración de elecciones libres, justas, inclusivas y participativas en Bangladés, y subrayó que Nueva Delhi trabajará con el gobierno que surja de esos comicios. «Nuestro interés está firmemente en la paz, la estabilidad y el desarrollo de Bangladés», añadió.

El país se encuentra actualmente bajo un gobierno interino encabezado por el premio nobel Muhammad Yunus, quien fijó la celebración de elecciones nacionales para febrero de 2026, con el compromiso de restaurar la normalidad institucional tras la crisis política que forzó la caída de Hasina.

Misri destacó que la relación entre ambos países «es mutuamente beneficiosa» y que «sería una pena que los avances logrados a lo largo de los años se desperdiciaran por cuestiones transitorias». También instó a no evaluar los vínculos bilaterales «a través del prisma del pasado», en alusión a las tensiones derivadas de la reciente crisis política.

La mención directa de la India marca un cambio en la cautelosa postura de Nueva Delhi hacia la crisis política en Bangladés y refleja el delicado equilibrio que mantiene con su vecino oriental por su relación con Sheikh Hasina, considerada durante años una aliada clave de India por su cooperación en materia de seguridad y comercio. EFE

