India sanciona a IndiGo con 22,2 millones de dólares por el caos aéro de diciembre de 2025

Nueva Delhi, 17 ene (EFE).- La Autoridad de Aviación Civil de la India (DGCA) impuso este sábado una multa de 220 millones de rupias (22,2 millones de dólares) a la aerolínea IndiGo por las cancelaciones y retrasos masivos registrados entre el 3 y el 5 de diciembre de 2025, que afectaron a más de 300.000 pasajeros, según informó hoy el Gobierno indio.

La sanción sigue a una investigación ordenada por el Ministerio de Aviación Civil (MocA, por sus siglas en inglés) que concluyó que las disrupciones -con 2.507 vuelos cancelados y 1.852 retrasados- se debieron a una sobreoptimización de las operaciones, una preparación insuficiente, deficiencias en los sistemas informáticos y fallos en la estructura de gestión y control operativo de la aerolínea.

El comité investigador señaló también que el Director de Operaciones del grupo (COO, por sus siglas en inglés), el español Isidre Porqueras fue uno de los responsables de la mala planificación que contribuyó a los problemas operativos.

Porqueras recibió una advertencia formal de la DGCA por no evaluar adecuadamente el Programa de Impacto de Invierno de 2025 de IndiGo y la implementación de nuevas normas de Limitación del Tiempo de Servicio de Vuelo (FDTL, por sus siglas en inglés), lo que llevó a retrasos masivos y cancelaciones.

Además de las multas, la DGCA adoptó medidas disciplinarias contra otros altos directivos de InterGlobe Aviation, la matriz de IndiGo.

El consejero delegado de la aerolínea, Pieter Elbers, también recibió una amonestación por la falta de supervisión general y gestión de crisis.

El regulador también ordenó apartar de sus funciones al vicepresidente sénior del centro de control de operaciones.

El grueso de la sanción corresponde a un incumplimiento continuado durante 68 días de las normas revisadas sobre limitaciones de tiempo de vuelo y descanso, penalizado con 20,4 millones de dólares (204.000.000 de rupias), a lo que se suman 1,8 millones de dólares (18.000.000 de rupias) en multas sistémicas por diversas infracciones regulatorias.

Como medida adicional, la DGCA exigió a IndiGo depositar una garantía bancaria de 50 millones de dólares (500.000.000 de rupias), cuya liberación estará condicionada a la verificación de reformas estructurales en distintos ámbitos.

El regulador reconoció, no obstante, que la aerolínea logró normalizar rápidamente sus operaciones y que, además de los reembolsos y compensaciones obligatorias, ofreció a los pasajeros afectados un vale de cortesía de 100 dólares (10.000 rupias), válido durante un año.

La DGCA subrayó que las sanciones buscan reforzar la seguridad y la resiliencia del sistema aéreo, y anunció también una revisión interna para introducir mejoras en los procesos del propio regulador.

IndiGo, la mayor aerolínea de la India, atravesó a principios de diciembre del año pasado una de las mayores crisis en sus más de dos décadas de historia, marcadas por un acenso meteórico que llevó a superar en un tiempo récord a la aerolínea de bandera india Air India, hoy propiedad del Grupo Tata, sumida en una crisis de seguridad por el acidente del vuelo 171 de Aire India en la ciudad india de Ahmedabad.

La crisis de IndiGo abrió el debate sobre el monopolio de la industria de las aerolíneas en la India, y motivó a Nueva Delhi a conceder dos nuevas autorizaciones iniciales para dos nuevas aerolíneas indias, el pasado 24 de diciembre de 2025. EFE

