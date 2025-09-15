India y EE.UU. celebrarán mañana nueva ronda de negociaciones comerciales en Nueva Delhi

Nueva Delhi, 15 sep (EFE).- El representante comercial adjunto de Estados Unidos para el Sur y el Centro de Asia, Brendan Lynch, se reunirá el martes con representantes del Gobierno de la India en una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Nueva Delhi para lograr un acuerdo comercial bilateral.

Un funcionario del Ejecutivo indio, que no reveló su identidad, informó este lunes a la agencia de noticias ANI de que Lynch llegará este lunes a Nueva Delhi, donde se reunirá mañana con representantes del Gobierno de la India.

Lynch se reunió este lunes en Daca con el jefe del Gobierno interino de Bangladés, Muhammad Yunus, país que también negocia con Estados Unidos un nuevo entendimiento comercial.

La sexta ronda de negociaciones llega días después de que el ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, asegurase que la intención de las dos partes es lograr alcanzar el primer tramo del acuerdo comercial bilateral antes de noviembre.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijeron la semana pasada que esperan poder hablar pronto y reafirmaron que Nueva Delhi y Washington son amigos cercanos y socios naturales en materia comercial.

Además, ambos líderes confirmaron que sus países esperan concluir pronto sus conversaciones en materia comercial lo antes posible.

Las tensiones comerciales entre la India y Estados Unidos aumentaron notablemente en agosto, después de que la Administración de Trump ordenase elevar al 50 % los aranceles para productos de origen indio, en castigo por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

En este marco la India ha intensificado en las últimas semanas sus contactos comerciales con Rusia, China, Japón, la Unión Europea (UE) o Catar, en busca de socios alternativos en esta materia.

Trump pidió la semana pasada a la UE que imponga gravámenes del 100 % a China y a la India como medida de presión contra Rusia para que Moscú ponga fin a la guerra de Ucrania. EFE

