India y EE.UU. encaran el tramo final de su acuerdo comercial en una reunión de alto nivel

3 minutos

Nueva Delhi, 25 ene (EFE).-La India y Estados Unidos han encarado este domingo el tramo final de las negociaciones de su acuerdo comercial durante una reunión de alto nivel en Nueva Delhi, en la que el conflicto en Ucrania se ha perfilado también como uno de los ejes centrales del diálogo.

El ministro de Exteriores indio, S. Jaishankar, mantuvo un encuentro con el embajador estadounidense en la India y una delegación del Congreso de Estados Unidos, en el que analizaron distintas dimensiones de la relación bilateral, incluidos el comercio, la cooperación en tecnologías críticas y la seguridad regional.

Según indicaron ambas partes en mensajes difundidos tras la reunión, el diálogo abordó asimismo el conflicto en Ucrania y la situación en el Indo-Pacífico.

Ucrania y Rusia se han convertido en una pieza clave del puzzle negociador, ya que las divergencias geopolíticas sobre este conflicto han tensado la relación comercial reciente, enfriando un acuerdo que, en los primeros compases de la nueva Administración estadounidense, parecía inminente.

“Una buena interacción con la delegación del Congreso de los EE. UU. (…) Se discutieron varios aspectos de los lazos entre India y Estados Unidos, el Indo-Pacífico y el conflicto de Ucrania”, escribió Jaishankar este domingo en X.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gor, calificó posteriormente la reunión de productiva y subrayó la voluntad de ambas partes de reforzar la cooperación en áreas consideradas clave, como el suministro de tierras raras y minerales críticos.

La reunión se produce mientras Nueva Delhi y Washington tratan de resolver los últimos obstáculos de un acuerdo comercial bilateral largamente negociado, principalmente relacionados con aranceles sensibles y con el calendario de aplicación del pacto.

Gor reconoció a su llegada a la India el pasado 12 de enero que cerrar un acuerdo de este tipo no será una “tarea fácil”, un objetivo que ha marcado la agenda bilateral desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace casi un año.

Aunque en los primeros meses de la nueva Administración estadounidense el acuerdo parecía inminente, la relación comercial se enfrió en agosto, cuando Washington impuso aranceles del 50 % a determinadas exportaciones indias como represalia por las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Los aranceles impuestos por Washington han colocado bajo presión a sectores como el textil y el farmacéutico, dos de los más sensibles de la relación comercial bilateral.

El encuentro coincide con la visita a Nueva Delhi de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de la cúpula del Ejecutivo comunitario, en una semana en la que todo apunta a que la India y la Unión Europea puedan cerrar su tratado de libre comercio el próximo martes. EFE

mtv/vh

(foto)