India y EEUU, en fase «avanzada» para un acuerdo para bajar los aranceles del 50 % al 15 %

2 minutos

Nueva Delhi, 22 oct (EFE).- La India y Estados Unidos se encuentran en una fase «extensa y avanzada» de negociaciones para un acuerdo comercial que podría suponer una rebaja de los aranceles estadounidenses a las exportaciones indias, pasando del actual 50 % a un rango del 15 % al 16 %, según informó este miércoles el diario económico indio Mint.

Según el medio, que cita múltiples fuentes conocedoras de las conversaciones, el acuerdo implicaría concesiones por ambas partes, con una reducción gradual de las importaciones indias de petróleo ruso y una mayor entrada de maíz y harina de soja no modificados genéticamente procedentes de Estados Unidos, que busca nuevos mercados tras la caída de sus exportaciones a China.

A cambio, se espera que Washington ofrezca concesiones en el comercio energético.

No obstante, el informe señala que Estados Unidos aún no ha aceptado igualar el precio con descuento al que Rusia vende su crudo a la India, aunque la diferencia de precios entre ambos se ha reducido significativamente en los últimos meses.

El posible pacto buscaría resolver la tensión generada por los gravámenes impuestos por Washington, que aplica actualmente un arancel combinado del 50 % a ciertos productos indios, incluyendo un 25 % de penalización impuesto en agosto por la compra india de petróleo ruso.

El asesor Económico del Gobierno indio, V. Anantha Nageswaran, ya se había mostrado optimista sobre la resolución de la disputa, llegando a prever que los aranceles podrían bajar incluso a un rango del 10-15 % antes de finales de noviembre.

Estados Unidos es el mayor mercado para las exportaciones de mercancías de la India, con un valor de 86.510 millones de dólares en el último año fiscal y una balanza comercial favorable a Nueva Delhi.

El acuerdo podría anunciarse durante la cumbre de la ASEAN a finales de este mes, si el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi, asisten a la cita, aunque su participación aún no está confirmada. EFE

igr/jgv/ah