India y EEUU conversarán sobre los aranceles esta semana en Nueva Delhi

India y Estados Unidos mantendrán conversaciones comerciales el martes en Nueva Delhi, en un intento por resolver la disputa generada por los aranceles impuestos por el presidente norteamericano Donald Trump, según confirmaron este lunes funcionarios y medios locales.

India aún no ha conseguido concretar un acuerdo comercial con Estados Unidos que permita reducir los aranceles, por lo que la mayoría de sus exportaciones a ese país siguen enfrentando elevados impuestos.

La decisión de Trump de imponerles aranceles de 50% a los productos indios el mes pasado, en represalia por las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, ha agravado las tensiones bilaterales en un momento en que Washington busca aumentar la presión sobre Moscú por la guerra en Ucrania.

Pero a pesar del distanciamiento diplomático, los líderes de ambos países dijeron recientemente que siguen comprometidos con la continuidad de las negociaciones.

Funcionarios indios y estadounidenses mantendrán las discusiones en persona, según el periódico The Indian Express, que citó a un funcionario del ministerio de Comercio, Rajesh Agarwal.

La cadena de televisión NDTV dijo que el representante comercial adjunto de Estados Unidos para el Sur y Centro de Asia, Brendan Lynch, formará parte de la delegación estadounidense y que las conversaciones serán la antesala a una ronda oficial negociaciones.

Hace una semana que el presidente Trump anunció que Nueva Delhi y Washington seguirían conversando en búsqueda de una solución a las barreras comerciales y expresó que estaba seguro de que no sería difícil llegar a un acuerdo.

El primer ministro indio, Narendra Modi, le respondió a Trump que India y Estados Unidos son «amigos cercanos y socios naturales» y que los equipos trabajan para concluir las discusiones «lo antes posible».

