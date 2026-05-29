India y EEUU están «a solo un 1 %» de cerrar negociaciones del acuerdo comercial interino

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Nueva Delhi, 29 may (EFE).- El embajador de EE. UU. en la India, Sergio Gor, afirmó este viernes que Estados Unidos y el país asiático están a un paso de sellar un acuerdo comercial interino, con apenas un «1 %» de las negociaciones pendiente, y expresó su confianza en que el pacto se firmará en las próximas semanas y meses.

«La semana pasada, la India envió un equipo a Washington para finalizar el último 1 % de ese acuerdo comercial, y la próxima semana daremos la bienvenida a una delegación estadounidense aquí para continuar esas conversaciones», detalló el diplomático durante una conferencia en Nueva Delhi.

Gor destacó durante su intervención que el documento se firmará en unas semanas o meses y que a día de hoy Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de la India, al igual que la India se encuentra entre los socios principales de Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, respaldó este mismo viernes los avances durante su rueda de prensa semanal, donde recordó que un equipo comercial indio ya visitó suelo estadounidense el pasado mes de abril.

«Esperamos que un equipo de los Estados Unidos visite la India la próxima semana, donde las negociaciones seguirán adelante; hasta ahora hemos tenido un compromiso positivo y constructivo», apuntó Jaiswal.

Este acuerdo sería un paso importante hacia un pacto comercial bilateral integral, previsto cuando la visita del primer ministro Narendra Modi a Washington en febrero de 2025.

La energía es uno de los puntos más sensibles de la relación bilateral, después de años de presión estadounidense sobre las compras indias de petróleo ruso.

Todo esto sucede apenas unos días después de que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, concluyera su primera visita oficial a la India del 23 al 26 de mayo, un viaje de cuatro días que incluyó reuniones al más alto nivel con el primer ministro, Narendra Modi; el ministro de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, y el asesor de Seguridad Nacional, Ajit Doval.

El principal resultado de esa gira se cristalizó el martes, cuando Nueva Delhi y Washington firmaron un acuerdo bilateral enfocado en el suministro y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras, una cadena de valor indispensable para el desarrollo de tecnologías estratégicas como los vehículos eléctricos y los semiconductores. EFE

mtv/fpa