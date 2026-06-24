India y Emiratos Árabes discuten intercambios en defensa tras la firma de acuerdos en mayo

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Nueva Delhi, 24 jun (EFE).- Delegaciones de la India y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se reunieron este miércoles en Nueva Delhi para discutir el alcance de los acuerdos firmados en mayo en materia de defensa y seguridad durante la visita a territorio emiratí del primer ministro indio, Narendra Modi.

«Las discusiones se centraron en expandir la colaboración en la industria de defensa, fomentar la innovación, aprovechar tecnologías especializadas y mejorar la seguridad marítima», detalló el Ministerio de Defensa de la India en la red social X.

El ministerio informó que la reunión tuvo como objetivo avanzar en el nuevo marco de asociación estratégica sellado a mediados de mayo en plena guerra de Irán, durante los ataques en el Golfo y la parálisis energética mundial por el cierre del estrecho de Ormuz.

Durante la gira, que empezó en EAU y acabó en Europa, Modi aseguró la seguridad energética de su país y firmó varios acuerdos con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para acordar un suministro estable y a largo plazo con el país árabe.

Según datos oficiales, los Emiratos suministran aproximadamente el 11 % del petróleo y el 40 % del gas licuado de petróleo (GLP) que consume la India.

Informes de medios locales apuntan a un interés de EAU en adquirir armas indias como el misil de crucero supersónico BrahMos, después de haber sufrido oleadas de ataques iraníes.

Emiratos confirmó en mayo una promesa de inversión de 5.000 millones de dólares destinada a crear empleo y fortalecer los mercados indios.

La cita se produce un día después de la cumbre de seguridad de los BRICS en la capital india, un foro que evidenció la fractura interna del bloque debido a las recientes tensiones entre Abu Dabi y Teherán por el conflicto en Oriente Medio. EFE

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