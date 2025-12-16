India y Etiopía elevan sus lazos a «asociación estratégica» y firman acuerdos clave

3 minutos

Adís Abeba, 16 dic (EFE).– India y Etiopía reforzaron este martes sus lazos bilaterales, elevándolos a la categoría de asociación estratégica, durante la reunión entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y su homólogo etíope, Abiy Ahmed, en Adís Abeba, capital del país africano.

“Decidimos elevar los lazos entre India y Etiopía al nivel de Asociación Estratégica”, afirmó Modi en su cuenta de la red social X.

El primer ministro indio destacó la profundización de las relaciones en materia de seguridad alimentaria y sanitaria, que incluye la cooperación en agricultura sostenible, agricultura natural y tecnología agrícola, en un país donde el sector agrícola sustenta aproximadamente al 80 % de la población.

Asimismo, ambos países acordaron implementar nuevos programas en inteligencia artificial y duplicar las becas estudiantiles.

“Esto permitirá que muchos más estudiantes etíopes accedan a oportunidades de educación superior en la India y fortalecerá la interacción entre jóvenes”, añadió Modi.

Por su parte, el primer ministro etíope afirmó que exploraron “nuevas vías de cooperación que reflejan la creciente alianza y las prioridades compartidas entre Etiopía y la India”.

Durante la cita, ambos líderes presidieron la firma de varios acuerdos y memorandos clave, entre los que se encuentran un acuerdo de cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera y un memorando de entendimiento para el establecimiento de un centro de datos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía.

También establecieron un memorando sobre “Cooperación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU”, así como la reestructuración de la deuda de Etiopía en el marco del “Marco Común del G20”.

La cooperación también incluirá un aumento de becas para académicos etíopes dentro del programa del Consejo Indio de Relaciones Culturales (ICCR, en inglés), cursos especializados de corta duración en inteligencia artificial en el marco del programa ITEC (Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India) y el fortalecimiento del Hospital Mahatma Gandhi de Adís Abeba en atención materna y neonatal.

Las relaciones entre ambos países, que se remontan a siglos de intercambios comerciales y vínculos históricos, combinan hoy cooperación económica, educativa y tecnológica con esfuerzos conjuntos en paz y seguridad internacionales, consolidando a Etiopía como un socio estratégico clave en África Oriental.

En el marco de las reuniones bilaterales, se prevé que Modi aborde el fortalecimiento del foro BRICS, del que Etiopía forma parte, con el objetivo de impulsar la seguridad energética, las rutas comerciales, el papel del Sur Global y las reformas del Consejo de Seguridad de la ONU.

El foro BRICS toma su nombre de sus miembros fundadores -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- y se ha ampliado recientemente con la incorporación de Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. EFE

