India y Europa inician conexión de sus sistemas de pago para enviar dinero al instante

2 minutos

Nueva Delhi, 22 nov (EFE).- El Banco de la Reserva de la India y el Banco Central Europeo acordaron iniciar la conexión de sus sistemas de pago nacionales que permitirá enviar dinero entre India y Europa al instante.

El Banco de la Reserva de la India informó en un comunicado que junto con la Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI) ha colaborado con el Banco Central Europeo para conectar UPI, el sistema de pagos instantáneos indio que procesa más de 10.000 millones de transacciones mensuales, con TIPS, el sistema de pagos instantáneos del Eurosistema y que «ambas partes han acordado iniciar la fase de implementación del enlace UPI-TIPS».

«La interconexión propuesta entre UPI y TIPS tiene como objetivo facilitar las remesas transfronterizas entre la India y la zona del euro y se espera que beneficie a los usuarios de ambas jurisdicciones», añadió el Banco de la Reserva de la India.

Estas plataformas son sistemas oficiales de pagos que permiten transferir dinero directamente entre bancos, a diferencia de apps privadas como Revolut, que actúan como intermediarios y pueden cobrar comisiones.

El Banco de la Reserva de la India ha estado buscando activamente la interconexión de UPI con los sistemas de pago rápido de otras jurisdicciones para promover los pagos transfronterizos.

UPI es un sistema de pagos instantáneos desarrollado por la Corporación Nacional de Pagos de la India y regulado por el Banco de la Reserva de la India que registra uno de los mayores volúmenes de transacciones de pagos instantáneos del mundo. Lanzado en 2016 domina el 85% de los pagos digitales minoristas en el país y ya se ha expandido a naciones como Singapur, Emiratos Árabes Unidos o Francia.

Para la India, esta alianza es una victoria en su estrategia de exportar su infraestructura digital («India Stack») como herramienta de influencia. Lanzado en 2016, UPI domina el 85% de los pagos digitales minoristas en el país.

Por su parte, el Banco Central Europeo en un comunicado emitido el jueves señaló que “esta decisión se enmarca dentro de los esfuerzos del Eurosistema por facilitar a las empresas y consumidores europeos el envío y la recepción de pagos desde y hacia otros países, incluidas las remesas”.

«La India se encuentra entre los diez principales receptores de remesas de la zona euro», añadió.

Esto ocurre en un momento en que India y la Unión Europea también mantienen conversaciones para cerrar un acuerdo comercial pendiente desde hace tiempo, que se espera concluir a fines de 2025. EFE

mtv/alf