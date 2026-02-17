India y Francia sellan su producción militar conjunta sin anuncio oficial sobre los Rafale

Nueva Delhi, 17 feb (EFE).- La India y Francia reforzaron este martes su cooperación en defensa con acuerdos para la producción conjunta de misiles y helicópteros en territorio indio, mientras que el esperado contrato por los cazas Rafale quedó fuera de la lista oficial de resultados.

La inauguración de la línea de ensamblaje final del helicóptero H125 en el sur de la India se erigió como uno de los principales hitos de la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, al consolidar la presencia industrial francesa en el sector aeroespacial indio, según el listado oficial de resultados difundido por el Gobierno de Nueva Delhi.

En paralelo, Bharat Electronics Limited (BEL) y Safran constituirán una empresa conjunta para producir en la India misiles HAMMER, un sistema de armamento de precisión empleado en plataformas aéreas, con el objetivo de reforzar la autonomía de suministro y reducir la dependencia de proveedores externos.

Ambos países pactaron también el despliegue recíproco de oficiales en sus respectivos establecimientos militares, en el marco de la renovación del compromiso bilateral de cooperación en defensa.

El pasado jueves, la India aprobó la Aceptación de Necesidad para la compra de nuevos Rafale dentro de un paquete de adquisiciones militares valorado en 42.800 millones de dólares (unos 36.100 millones de euros). Sin embargo, pese a las expectativas previas, no hubo ningún anuncio oficial sobre estos aparatos durante la visita.

La cooperación bilateral avanzó este martes en el ámbito de las tecnologías críticas y emergentes con la creación de un Grupo Conjunto de Desarrollo de Tecnología Avanzada, orientado tanto a aplicaciones de defensa como a la innovación industrial.

Las dos partes firmaron asimismo una declaración de intenciones sobre minerales y metales críticos, considerados esenciales para industrias estratégicas como los semiconductores, la transición energética y las tecnologías avanzadas, en un contexto de creciente competencia global por el acceso a estos recursos.

La visita de Macron coincide con la celebración en Nueva Delhi de la Cumbre de Impacto de IA 2026, uno de los ejes centrales de la agenda bilateral.

«Queremos crear una inteligencia artificial que respete a las personas, el multilateralismo y los diferentes idiomas», afirmó el presidente francés en su declaración junto al mandatario indio, Narendra Modi.

La India y Francia sostienen una estrecha cooperación en defensa desde el contrato de 36 Rafale firmado en 2016, ampliada este año con la adquisición de 26 Rafale Marine y con acuerdos que trasladan a la India parte de la producción del fabricante Dassault Aviation.

La ausencia de anuncios sobre los Rafale contrasta con el peso que este programa ha tenido en la relación militar bilateral, considerada uno de los pilares estratégicos del vínculo entre Nueva Delhi y París. EFE

