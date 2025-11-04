India y la UE se reúnen para concluir las negociaciones sobre el acuerdo comercial

3 minutos

Nueva Delhi, 4 nov (EFE).- Un equipo de negociadores de alto nivel de la Unión Europea (UE) se encuentra este martes en Nueva Delhi, donde permanecerá hasta el viernes, con el objetivo de concluir con sus homólogos indios las negociaciones para un tratado de libre comercio (TLC) entre la India y la UE, que ambas partes se comprometieron a cerrar antes de finales de 2025.

«La visita de la delegación de la UE subraya la determinación conjunta de la India y la Unión Europea de concluir un acuerdo justo y equilibrado que fomente el comercio, la inversión, la innovación y el crecimiento sostenible», informó en un comunicado del Ministerio de Comercio e Industria de la India.

Las deliberaciones de esta semana se centrarán en áreas clave, como el comercio de bienes y servicios y las normas de origen, entre otras, además de cuestiones técnicas e institucionales, añadió el comunicado.

«Los debates se rigen por una visión compartida de un TLC moderno, sólido y preparado para el futuro, que refleje las prioridades y sensibilidades tanto de la India como de la UE».

El encuentro se produce tras las reuniones en Bruselas entre el ministro de Comercio e Industria de la India Piyush Goyal y el comisario europeo de Comercio Maros Sefcovic el pasado 26 y 28 de octubre, que no lograron desbloquear los puntos más sensibles del acuerdo de libre comercio como el impuesto al carbono, el acero y la automoción, según confirmaron ambas partes.

El resultado de la reunión confirmó el estancamiento en los mismos puntos de fricción que han frenado el acuerdo. Bruselas pide a la India reducir los altos aranceles a productos como automóviles, vino o lácteos, mientras Nueva Delhi busca un trato preferencial para sus sectores de mano de obra intensiva, como textiles y cuero.

Esta supuesta última ronda de negociaciones entre la India y la Unión Europea comenzó el lunes con una reunión virtual en la que participaron el ministro de Comercio e Industria indio, Piyush Goyal, y los comisarios europeos Maros Sefcovic, de Comercio y Seguridad Económica, y Christian Hansen, de Agricultura y Alimentación.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Goyal señaló que el encuentro sirvió para reforzar los lazos comerciales y de inversión entre la India y la UE, avanzar en el acuerdo de libre comercio y profundizar la cooperación en áreas prioritarias.

Como parte de la visita, la Directora General de Comercio de la Comisión Europea, Sabine Weyand, llegará a Nueva Delhi el miércoles para mantener conversaciones de alto nivel con el Secretario de Comercio de la India, Rajesh Aggarwal, sobre cuestiones técnicas y políticas clave. EFE

mtv/lgm/jgb