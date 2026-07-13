India y Nueva Zelanda establecen una «alianza estratégica»

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Nueva Zelanda e India anunciaron este sábado una «alianza estratégica», que incluye defensa y seguridad, durante una visita histórica del primer ministro Narendra Modi destinada a consolidar los crecientes lazos comerciales.

El primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, agasajó a su invitado con una bienvenida indígena maorí y una guardia de honor, buscando ampliar las relaciones tras la firma en abril de un pacto de libre comercio que ha promocionado como un impulso para la economía.

Ese acuerdo está a la espera de la aprobación parlamentaria, aunque enfrenta la resistencia de algunos sectores de Nueva Zelanda por disposiciones que facilitan la inmigración y visados para trabajadores de la India.

La visita de Modi, al final de una gira que comenzó el 6 de julio y que lo llevó también a Indonesia y Australia, se produce poco después de que China probara el lunes un misil balístico en el océano Pacífico, generando inquietud en la región.

Es la primera visita a Nueva Zelanda de un primer ministro indio en 40 años, en un momento de creciente influencia diplomática y militar de China en el Pacífico.

La asociación estratégica entre India y Nueva Zelanda aportará «marco y amplitud» a su relación, dijo Luxon mientras recibía a Modi en la Casa de Gobierno en Auckland.

Ambos países señalaron en una declaración conjunta que comparten el interés por un «Indo-Pacífico libre, abierto, pacífico y próspero».

Agregaron que los compromete a una cooperación en defensa más estrecha, que incluye ejercicios navales, así como a lazos más sólidos en comercio, diplomacia, cultura, deporte y ciencia.

«Esta visita trata sobre celebrar una alianza ganadora entre Nueva Zelanda e India, una que ofrezca resultados para nuestra gente y fomente una mayor prosperidad y seguridad para ambos países», aseveró el primer ministro neozelandés.

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