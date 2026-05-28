India y otras partes de Asia continúan con temperaturas récord en plena ola de calor

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Bangkok, 28 may (EFE).- Varios países asiáticos continúan registrando este jueves temperaturas récord, especialmente India, mientras se espera que la ola de calor siga provocando alertas extremas en diferentes países de la región.

India continúa sumida desde hace más de una semana en una asfixiante ola de calor que mantiene en alerta a gran parte de su territorio. El Departamento Meteorológico (IMD) informó este jueves de que las temperaturas máximas oscilaron entre los 43 y los 47 grados en amplias zonas del noroeste y el centro del país, entre ellas Nueva Delhi.

En el resto del territorio los termómetros se situaron entre los 40 y los 43 grados, con el pico más extremo de la jornada localizado en la ciudad de Sriganganagar, en el estado norteño de Rajastán, donde se alcanzaron unos devastadores 48,2 grados.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud de la India difundió una alerta en la red social X en la que recordó que estos fenómenos son cada vez más frecuentes debido al aumento global de las temperaturas.

Las autoridades sanitarias pidieron a la población extremar las precauciones ante posibles golpes de calor, recomendando beber agua en abundancia, vestir ropa clara, realizar descansos frecuentes y trasladar de inmediato a un lugar fresco a cualquier afectado.

Temperaturas récord en Hanói, Taipéi y Hong Kong

El Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico de Vietnam advirtió la víspera de que el país entraba en una «fase máxima de una intensa ola de calor», con marcas que superaron los 40 grados en numerosas localidades, y cuya alerta continúa todavía hoy activa.

El miércoles Hanói se apuntó el segundo mayor registro térmico de su historia para el mes de mayo, con los termómetros marcando 41,1 grados, mientras que otras cinco estaciones meteorológicas en el norte del país batieron o igualaron sus máximas para este mes.

El récord fue similar en Taiwán, con su capital en 38,3 grados, el valor más alto experimentado en Taipei desde que comenzaron a realizarse mediciones en 1896, informó este jueves la agencia de noticias CNA.

Asimismo, Hong Kong registró el miércoles su temperatura más alta del año hasta la fecha, con 33,7 grados, y esperando días de calor extremo hasta el viernes y temperaturas que podrían alcanzar los 37 grados, indicó el diario China Daily.

Los índices de calor extremo también se viven en más de 50 regiones de Filipinas, con «niveles de peligro altos» y temperaturas que alcanzarán los 47 °C durante la jornada, según la Administración Filipina de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos (Pagasa).

En paralelo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó hoy sus predicciones sobre el aumento de temperaturas global hasta 2030, después de que en sus últimos informes advirtiera sobre los episodios de calor extremo sin precedentes vividos en Latinoamérica y sobre el hecho de que al menos el 95 % de Europa registró temperaturas anuales superiores a la media en 2025. EFE

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