India y Rusia blindan su economía hasta 2030 y avanzan en un TLC pese a la presión de EEUU

Nueva Delhi, 5 dic (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente ruso, Vladímir Putin, sellaron este viernes un programa de cooperación económica que se extenderá hasta 2030, una hoja de ruta que consolida los lazos comerciales entre ambas potencias pese a las sanciones y los castigos de EE.EE..

«Aumentar la cooperación económica entre India y Rusia es nuestra prioridad, y para ello hemos acordado un programa de cooperación económica hasta 2030», dijo Modi en una declaración conjunta con el líder ruso, que se encuentra de visita en Nueva Delhi.

Este pacto desafía las advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea, que acusan a Nueva Delhi de sostener financieramente la maquinaria bélica rusa. EFE

