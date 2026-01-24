Indignación británica tras las palabras de Trump sobre los aliados de la OTAN en Afganistán

Las declaraciones de Donald Trump en las que aseguró que los aliados de la OTAN habían «permanecido un poco alejados de las líneas del frente» en Afganistán causaron indignación el viernes en Reino Unido, donde el primer ministro británico, Keir Starmer, las llamó «insultantes».

En una entrevista el jueves a la cadena estadounidense Fox News, Trump criticó el papel de los otros países miembros de la OTAN, asegurando que Estados Unidos «nunca los necesitó».

«Dirán que enviaron tropas a Afganistán y es cierto, pero se mantuvieron un poco al margen, un poco lejos de las líneas del frente», declaró, al hablar sobre la intervención de una coalición internacional liderada por Estados Unidos para expulsar a Al Qaeda de sus refugios tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Starmer no dudó en responder con contundencia. «Considero que las palabras del presidente Trump son insultantes y, francamente, deplorables, y no me sorprende que hayan causado tanto dolor a los seres queridos de quienes murieron o resultaron heridos», afirmó Starmer ante las cadenas británicas de televisión.

El primer ministro laborista añadió que, de haber realizado por error las declaraciones pronunciadas por Trump, «sin duda me disculparía».

– Bajas de Reino Unido en Afganistán –

Antes, un portavoz del propio Starmer había señalado que el presidente estadounidense «se equivoca al minimizar el papel que desempeñaron las tropas de la OTAN, en particular las fuerzas armadas británicas».

«Estamos extremadamente orgullosos de nuestras fuerzas armadas, y su servicio y su sacrificio nunca serán olvidados», añadió, subrayando el precio pagado por Reino Unido que perdió 457 soldados.

Las pérdidas británicas fueron las más elevadas tras las estadounidenses, con 2.400 soldados muertos.

Más de 150.000 miembros del ejército británico fueron desplegados en Afganistán entre septiembre de 2001 y agosto de 2021.

Las críticas de Starmer causaron a su vez el rechazo de parte de la Casa Blanca.

«El presidente Trump está absolutamente en lo correcto, Estados Unidos ha hecho más por la OTAN que lo que cualquier otro país en la alianza ha hecho de forma conjunta», dijo la vocera Taylor Rogers en una declaración enviada a la AFP.

– «Decepcionantes» –

Antes, en la cadena Sky News, el ministro adjunto británico de Salud, Stephen Kinnock, calificó los comentarios de Trump de «profundamente decepcionantes».

El ministro de Defensa, John Healey, y la de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, recordaron las pérdidas británicas.

La líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, denunció unas declaraciones «absurdas».

«Las tropas británicas, canadienses y de la OTAN combatieron y murieron junto a Estados Unidos durante 20 años. Es un hecho, no una opinión. Su sacrificio merece respeto, no desprecio», escribió en X.

La presidenta de la comisión parlamentaria de Relaciones Exteriores, la diputada laborista Emily Thornberry, consideró, como Starmer, que esas declaraciones constituyen «un insulto» para las familias de los fallecidos.

Entre los otros aliados de la OTAN, Canadá perdió 158 soldados en Afganistán, Francia lamentó la pérdida de 89, y Dinamarca tuvo 44 soldados muertos, 37 de ellos en combate, Polonia perdió a 43 efectivos.

