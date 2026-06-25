Indignación en Chile por conductor vinculado a ministro que iba a 264 km/h y quedó libre

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Santiago de Chile, 24 jun (EFE).- La puesta en libertad de un conductor chileno que fue detenido a 264 kilómetros por hora en una autovía de la capital ha generado indignación y un aluvión de críticas en las últimas horas.

El escándalo subió de tono este miércoles luego de que el medio Fastcheck reveló que el conductor es primo de la esposa del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien condenó los hechos en sus redes sociales.

«Al igual que todos los chilenos, condeno categóricamente el actuar indolente, temerario y nefasto del imputado, con quien no tengo relación de amistad ni cercanía», publicó en su cuenta de X.

El secretario de Estado dijo además que conductas de este tipo «deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley» y aseguró que «quien pone en riesgo la vida de terceros, con total desprecio, debe asumir las consecuencias de sus actos».

El conductor, de 38 años, fue detenido el domingo cuando manejaba un auto de alta gama en la autopista Costa Norte, donde la velocidad máxima autorizada es de 100 kilómetros por hora.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó en una audiencia el lunes las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, pese a que la Fiscalía había pedido el arresto domiciliario total.

La jueza Ximena Rivera también decretó la prohibición de publicar la identidad del imputado y decidió no retirarle la licencia, lo que ha generado dudas sobre los alcances de la ley y las sanciones para estas conductas.

La ley chilena establece que quienes circulen por encima de la velocidad máxima autorizada arriesgan multas, la suspensión del permiso de conducir e, incluso, penas de cárcel.

«Si al aire hubiera dicho el nombre del conductor que iba a 264 km/h cometo desacato y podría ir a prisión. Pero andar a esa velocidad nada», denunció el famoso comunicador Eduardo Fuentes, de la cadena estatal TVN.

El exfiscal Carlos Gajardo indicó por su parte que la prohibición de informar sobre el nombre «no tiene ninguna justificación jurídica» y que se trata de «puro privilegio».

«Desigualdad ante la ley. Es incomprensible que no se sepa la identidad del tipo que iba a 264 k/h. ¿Quién lo protege desde el poder judicial?», añadió en sus redes el analista Axel Callís, director de la encuestadora Tú Influyes.

Según publicó este miércoles Fastcheck, el conductor es un hombre de 38 años, oriundo de una de las zonas más acomodadas de la capital y vinculado a uno de los grupos empresariales más poderosos del país.

El hombre, de acuerdo a medios locales, ya tenía antecedentes policiales por tenencia y consumo de drogas, además de conducción en estado de ebriedad. EFE

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