Indignación en Marruecos: Madres buscan a sus hijos y Ajanuch de vacaciones en Mallorca

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Rabat, 3 ago (EFE).- «Madres buscan a sus hijos tras la tragedia de Ceuta… y (Aziz) Ajanuch parte en su avión privado hacia Mallorca». La denuncia de un portal político refleja la indignación que ha provocado en Marruecos la decisión del primer ministro de viajar a la isla española de vacaciones cuando ya había estallado la mayor crisis migratoria del país, que ha dejado cerca de un centenar de muertos.

Decenas de miles de personas se dirigían hacia Fnideq (Castillejos en castellano) para cruzar la frontera con Ceuta el viernes, cuando Ajanuch asistía, a pocos kilómetros, a la ceremonia por el 27 aniversario de la entronización de Mohamed VI.

En su marcha, los migrantes avanzaban por las proximidades del palacio real sin que las fuerzas de seguridad que habían tomado la zona para proteger al monarca y sus invitados se lo impidieran.

Miles habían llegado ya a la frontera con Ceuta cuando terminó la ceremonia y las imágenes de los migrantes recorrían el mundo. Eso no impidió que Ajanuch subiera a su avión privado para iniciar sus vacaciones familiares en Mallorca, la turística isla española del Mediterráneo.

La noticia ha provocado una gran indignación en el país tras cuatro días de silencio oficial sobre un éxodo migratorio sin precedentes solo roto por un comunicado del Ministerio del Interior en la noche del domingo para atribuir la tragedia a «factores superpuestos», desde las redes sociales a decisiones de la Justicia española.

«Con Ajanuch, habremos alcanzado un récord de irresponsabilidad, después de que sus cuentas bancarias obtuvieran ganancias inimaginables», denunciaba en su cuenta de Facebook la activista de derechos humanos y profesora universitaria Latifa Bouhssini, según recoge el diario digital Lekome.

La página ‘Choque político’ fue más allá. «Madres buscan a sus hijos tras la tragedia de Ceuta, y Ajanuch parte en su avión privado hacia Mallorca», denunció.

La web crítica no cuestiona el derecho del jefe del Ejecutivo de viajar en sus vacaciones, sino el momento elegido, cuando el país esperaba una explicación sobre la salida masiva de marroquíes por la frontera norte del país y cuando el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había acudido a Ceuta, el mismo viernes.

Ajanuch, una de las grandes fortunas de Marruecos y amigo personal del rey Mohamed VI, dejará el Gobierno tras las elecciones del próximo septiembre.

Las autoridades ceutíes cifran en al menos 88 el número de víctimas mortales que provocó la llegada masiva a nado de decenas de miles de personas entre jueves y viernes. Marruecos, por su parte, limita a once las muertes en su territorio.

Aziz Ajanuch regresó a Marruecos en la noche del domingo. No ha dado explicación alguna sobre la crisis. EFE

mar/fzb/pcc