Indignación por vallas con imagen de Bolsonaro y mensajes «ofensivos» contra Paraguay

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Asunción, 29 may (EFE).- Una imagen del expresidente brasileño Jair Bolsonaro golpeando a quien parece ser un jugador de la Albirroja, acompañada de mensajes, que muchos consideraron ofensivos, desató este viernes indignación en Paraguay y terminó en la destrucción de algunas vallas publicitarias en la fronteriza localidad de Ciudad del Este.

«Brasil mandó e hizo lo que quiso en la cancha y en la política», dice, en portugués, uno de los mensajes de la imagen, al parecer hecha con inteligencia artificial y que se difundió en algunos avisos del microcentro de Ciudad del Este, que limita con la urbe brasileña Foz de Iguazú.

En otro de los carteles se lee: «En el fútbol, goleada», «en la economía, liderazgo» y «en la diplomacia, respeto».

También se recuerda el 4-0 que Brasil le endosó a Paraguay en 2022, cuando ambas selecciones se enfrentaron en las eliminatorias a la Copa del Mundo de Catar, según difundieron medios locales.

Los carteles mostraron la imagen por unas dos horas antes de que fueran desconectadas, dijo la presidenta de la Junta Municipal de Ciudad del Este, Allison Anisimoff, que calificó los avisos como un «atropello al patriotismo paraguayo».

La funcionaria deslindó, en declaraciones al canal local C9N, a la Municipalidad de cualquier responsabilidad tras aclarar que esta cobra un impuesto por publicidad, pero no autoriza las vallas, una potestad que señaló es exclusiva del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Malestar

En redes sociales circula profusamente un video en el que decenas de personas destruyen una valla electrónica de piso y golpean a un hombre que la había tapado con una manta negra y, presumen los medios locales, era trabajador de la empresa dueña del espacio publicitario.

«Paraguay merece respeto. Nuestro país ha construido históricamente relaciones de cooperación, amistad y fraternidad con los demás pueblos de la región, principios que deben prevalecer por encima de cualquier manifestación que pretenda sembrar división», señaló en un comunicado el presidente del Congreso de Paraguay, el oficialista Basilio Núñez.

El senador repudió la difusión de la imagen, cuyos mensajes tachó de «afrenta a la dignidad» del país.

Por su parte, el MOPC indicó esta jornada, sin hacer alusión al incidente, que no autoriza la instalación de vallas de publicidad en terrenos públicos adyacentes a caminos o vías férreas.

Vallas «jaqueadas»

El abogado de una de las compañías en cuyos avisos se difundió la imagen, Francisco Centurión, aseveró que las vallas fueron «jaqueadas» por personas «con intenciones de dañar el comercio» en la zona.

«inclusive, han causado un problema social», agregó el letrado en una entrevista con C9N.

Centurión afirmó que los responsables del presunto ataque informático «podrían estar en cualquier parte del mundo», puesto que es posible acceder a las vallas de manera remota a través de internet.

En todo caso, aclaró que la empresa que representa cuenta con los permisos correspondientes y paga impuestos por su actividad. EFE

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