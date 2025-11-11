Indignación social en Mali tras el asesinato en público de una joven influencer

Bamako, 11 nov (EFE).- Activistas, artistas y exaltos cargos malienses mostraron su indignación a través de las redes sociales por el asesinato en público de una joven influencer perpetrado por supuestos yihadistas en el poblado de Tonka, en la región de Tombuctú, en el norte de Mali.

La joven Mariam Cissé, con más de 150.000 seguidores en Tik Tok, fue asesinada en una plaza pública por presuntos yihadistas, según informaron a EFE fuentes locales del norte del país.

Según las fuentes, la joven fue secuestrada el jueves pasado por unos hombres armados no identificados, a bordo de motos, mientras gravaba vídeos para su cuenta en las redes sociales en el mercado del pueblo, una zona donde el gobierno central es casi ausente, con poca presencia del Ejército y que es conocida por la actividad de los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM por sus siglas en árabe, leal a Al Qaeda).

Al día siguiente, los secuestradores volvieron al pueblo con Cissé y la llevaron a la plaza de la Independencia donde la asesinaron frente a los ciudadanos que estaban presentes en el lugar.

Según las mismas fuentes, los yihadistas acusaron a la joven influencer de colaborar con el Ejército del país, pues apareció en algunos vídeos en Tiktok en uniforme militar, y por su activismo en las redes.

Ningún grupo yihadista reivindicó por ahora el asesinato, que tampoco ha sido confirmado por fuentes oficiales.

El asesinato ha conmocionado a la sociedad maliense y provocado críticas entre activistas, artistas y políticos, con excepción de los sectores religiosos fundamentalistas que no se pronunciaron.

La exministra Raky Takka y actual miembro del Consejo Nacional de la Transición, que actúa como parlamento del país, condenó el asesinato de la joven y llamó a los organismos feministas de Mali a rendirle un homenaje.

«(Cissé) fue objeto de tratamientos innobles antes de ser ejecutada de manera fría por haber asumido su patriotismo y sus convicciones por todo Mali», subrayó.

Según informaron fuentes locales, la gobernación de Tombuctú entregó víveres y una cantidad de dinero a la familia de Cissé.

Mali, gobernado por una junta militar desde el golpe de Estado de 2020, continúa sumido en una profunda crisis de seguridad debido a la actividad de grupos yihadistas vinculados tanto con el Estado Islámico como con Al Qaeda, responsables de frecuentes ataques contra las fuerzas armadas y la población civil. EFE

