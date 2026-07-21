Indignación y disturbios en Italia por la muerte de un hombre mientras estaba esposado

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Roma, 21 jul (EFE).- La muerte de un hombre de origen marroquí el pasado domingo mientras se encontraba reducido y esposado por la policía ha suscitado indignación en Italia, así como algunos disturbios durante la pasada noche en Bolonia (norte), donde tuvo lugar el caso.

Esta ciudad, encabezada por su alcalde, Matteo Lepore, había convocado este lunes una manifestación pacífica para pedir aclaraciones sobre la muerte del hombre, pero una parte de las personas que acudieron acabó protagonizando escenas de guerrilla urbana, enfrentándose a la policía y llegando incluso a quemar un coche, según los medios.

El sindicato de Policía SIULP ha cifrado en 80 los agentes que resultaron heridos durante los choques.

El motivo de la indignación es la muerte de un hombre de origen marroquí mientras se encontraba esposado y reducido por dos agentes de policía.

Una parte de los hechos quedó grabada en un vídeo realizado desde una ventana por un vecino: en las imágenes se ve a los dos agentes sobre el hombre, que grita «ayuda» mientras permanece bloqueado sobre el suelo, boca abajo y con las manos esposadas a la espalda.

La policía acudió al lugar, el barrio periférico del ‘Pilastro’, después de que algunos vecinos alertaran de que el hombre estaba causando altercados visiblemente nervioso.

El vídeo, difundido por los medios, captó el momento en que el detenido deja de hablar y los agentes y algunos sanitarios personados en el lugar se percatan de que había muerto.

La Fiscalía de esta ciudad ha iniciado una investigación pero no ha imputado a los policías, ya que están protegidos por un «escudo penal» introducido desde el pasado febrero con un decreto sobre seguridad del Gobierno derechista de la primera ministra Giorgia Meloni.

La propia primera ministra ha calificado de «inaceptables» los disturbios, apostando asimismo por «depurar responsabilidades con el máximo rigor» para esclarecer el fallecimiento.

«Nada puede justificar la violencia contra las fuerzas del orden», ha advertido, avisando también de que «alimentar un clima de odio y cuestionar la legitimidad de todo un Cuerpo del Estado es un acto de grave irresponsabilidad».

El alcalde de Bolonia, del socialdemócrata Partido Demócrata, ha aclarado que en su ciudad ayer hubo «dos manifestaciones»: por un lado «miles de personas que se congregaron pacíficamente» y por otro quienes protagonizaron disturbios y que «no son representativos».

«Quien piensa en responder a la violencia con violencia se queda fuera del Estado de derecho y de nuestra comunidad democrática», ha alegado el regidor en una carta abierta con la que intenta apaciguar los ánimos en su ciudad. EFE

gsm/mb

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