IndiGo garantiza reembolsos a sus clientes mientras las cancelaciones de vuelos continúan

3 minutos

Nueva Delhi, 7 dic (EFE).- La aerolínea IndiGo, la mayor de la India, garantizó este domingo en un comunicado reembolsos por cancelaciones de vuelos a los clientes afectados por su crisis operativa que se prolonga hoy por sexto día consecutivo, con cientos de incidencias en varios aeropuertos indios.

La junta directiva de InterGlobe Aviation Limited, la matriz de IndiGo «está haciendo todo lo posible para abordar los desafíos que enfrentan nuestros clientes y garantizar reembolsos por cancelaciones, así como ofrecer exenciones por cancelación o reprogramación durante el período de crisis», dijo la aerolínea.

El Ministerio de Aviación Civil de la India ordenó ayer a IndiGo que liquide sin demora todos los reembolsos de pasajeros pendientes antes de las 20:00 horas (14:30 GMT).

«Cualquier retraso o incumplimiento en el procesamiento de los reembolsos dará lugar a medidas regulatorias inmediatas», avisó el ministerio.

Por el momento, este domingo se han reportado centenares de cancelaciones de vuelos de la compañía en algunos de los principales aeropuertos de la India como el de Nueva Delhi, el de Bombay, el de Hyderabad o el de Chennai.

El caos aéreo está motivado por la escasez de pilotos de la compañía, que fue incapaz de adaptarse a una regulación gubernamental que prohibía sustituir el descanso semanal de los pilotos por días de licencia.

Nueva Delhi se vio forzada a suspender temporalmente la medida el pasado viernes para atajar la crisis de IndiGo.

Paralelamente, el Gobierno ha desplegado vagones extras en la red ferroviaria india para ofrecer vías alternativas a los viajeros afectados, y ha exigido a todas las aerolíneas indias que cumplan estrictamente con los límites tarifarios establecidos.

En los primeros días de la crisis, los vuelos alternativos operados por otras compañías triplicaron sus precios ante la alta demanda de pasajeros.

El grupo Air India, que incluye las aerolíneas Air India y Air India Express, anunció ayer que limitará sus precios y eximirá de tarifas por situaciones de cambio o cancelación de vuelos a los viajeros afectados por estos casos.

La principal competidora de IndiGo dijo que asume estas medidas de manera proactiva y «en vista de las perturbaciones generalizadas».

IndiGo controla más del 60 % de los vuelos internos en la India y el año pasado transportó a más de 100 millones de viajeros.

La cancelación masiva de vuelos de la aerolínea se produce en plena temporada de bodas en la India, celebraciones que motivan cada año el desplazamiento de decenas de miles de personas entre diferentes regiones y ciudades de este país asiático. EFE

jgv/rml