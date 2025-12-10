IndiGo reduce las cancelaciones tras orden de retirada de más vuelos por el Gobierno indio

Nueva Delhi, 10 dic (EFE).- La aerolínea IndiGo, la mayor de la India, continúa este miércoles experimentando retrasos por noveno día consecutivo aunque a lo largo de las últimas jornadas ha ido descendiendo el número de vuelos afectados por la crisis, que ha llevado al Gobierno indio a ordenar a la firma que reduzca un 10 % su programación de manera inmediata.

Se han reportado retrasos o cancelaciones en los aeropuertos de Bombay, Ahmedabad, Nueva Delhi y Bangalore, algunos de los más importantes de la India, pero también en aeropuertos de la red secundaria del país.

El ministro de Aviación Civil de la India, Ram Mohan Naidu, se reunió anoche con el director ejecutivo de IndiGo, el holandés Pieter Elbers, a quien dijo que el ejecutivo considera «necesario» reducir las rutas que opera la firma en la India para estabilizar sus operaciones y reducir las cancelaciones.

«Se ha ordenado una reducción del 10 %», dijo el ministro en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Inicialmente, la Dirección General de Aviación Civil de la India (DGCA) había indicado que esta reducción de rutas sería del 5 %.

Ayer, el gobierno alentó a nuevas aerolíneas a operar en su espacio aéreo para eliminar cualquier posibilidad de duopolio.

IndiGo domina de facto la aviación de la India desde 2006, controlando más del 60 % del mercado aéreo y con Air India como único competidor de peso.

El director ejecutivo Elbers aseguró ayer que las decenas de miles de pasajeros afectados por las cancelaciones, que ocurren en plena temporada de bodas en la India, ya han recibido sus reembolsos o lo harán en los próximos días.

La crisis se originó por una escasez de pilotos consecuencia de la incapacidad de IndiGo para adaptarse a una norma que impedía sustituir los descansos semanales por días de licencia. El Gobierno central se vio obligado a suspender temporalmente la medida el pasado viernes para contener el caos operativo.

Las cancelaciones han provocado además un fuerte repunte de precios de los servicios alternativos operados por otras aerolíneas, que en algunos casos triplicaron las tarifas habituales, lo que llevó a Nueva Delhi a exigir que las firmas cumplan estrictamente con los límites tarifarios establecidos. EFE

