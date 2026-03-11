Inditex (Zara) registró un beneficio neto récord de 6.220 millones de euros en su pasado ejercicio

El gigante español de la moda Inditex, propietario de la marca Zara, obtuvo en 2025 el mayor beneficio de su historia, en un contexto de fuerte competencia internacional, informó la empresa este miércoles.

En su ejercicio anual, que para el grupo finaliza el 31 de enero, el líder mundial de la moda asequible registró 6.220 millones de euros (unos 7.234 millones de dólares) de beneficios netos, un 6% más que el año anterior, en el que había marcado otro récord, indicó en un comunicado.

El grupo presidido por Marta Ortega, hija del multimillonario y fundador de Inditex, Amancio Ortega, explica este fuerte crecimiento por el dinamismo de sus ventas, que alcanzaron 39.864 millones de euros, frente a 38.630 millones de euros del ejercicio anterior (+3,2%).

El gigante textil español, propietario entre otras de las marcas Zara, Bershka, Stradivarius o Massimo Dutti, emplea a más de 160.000 personas y gestiona 5.460 tiendas en todo el mundo.

El grupo precisó el miércoles que prevé inversiones «de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026» para «seguir reforzando el crecimiento a largo plazo de Inditex».

El pasado octubre, Inditex inauguró un nuevo edificio de Zara con una superficie de más de 200.000 m² en su sede social, situada junto a la ciudad gallega de La Coruña, en el noroeste de España.

Estos resultados anunciados el miércoles se producen en un momento en que el grupo español se enfrenta a una competencia cada vez más dura en el sector, con la irrupción de marcas ultrabaratas como la cadena de origen chino Shein, que están desestabilizando a los actores tradicionales de la moda asequible.

A este entorno competitivo de la moda de bajo coste se añade también el clima de incertidumbre por los aranceles del presidente Donald Trump en Estados Unidos, segundo mercado de Inditex después de España.

