The Swiss voice in the world since 1935

Indomet avisa de chubascos matutinos en distintos puntos de la República Dominicana

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Santo Domingo, 5 sep (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este viernes de la llegada de algunos chubascos matutinos, como consecuencia del arrastre de nubes por el viento del este/sureste, en La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, la Sierra de Baoruco, San Cristóbal, sectores de Santo Domingo, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Además, Indomet señaló que el alejamiento de la vaguada en altura provocó el descenso en la ocurrencia de lluvias en gran parte del país respecto a jornadas anteriores.

Por la tarde, a consecuencia de la humedad vinculada a la aproximación de la onda tropical y a efectos locales, se generarán algunos aguaceros con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento, especialmente hacia Monte Plata, el norte de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, el norte de Azua, el sur de La Vega, Elías Piña y San Juan.

Las temperaturas continuarán elevadas, con una sensación térmica más calurosa, debido a la época del año, el verano, y al viento cálido y húmedo del este/sureste.

Indomet recomendó que la población en general tome suficiente agua para mantener la hidratación, use ropa ligera de colores claros y permanezca en lugares frescos y ventilados.

También pidió evitar los rayos directos del sol entre las 11 am y las 4 pm, y tener presente a los niños, a los ancianos y a las personas más susceptibles de sufrir los efectos de las altas temperaturas. EFE

pma

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR