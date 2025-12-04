Indonesia, Sri Lanka y Tailandia: las inundaciones de Asia en cifras

Bangkok/Yakarta/Colombo, 4 dic (EFE).- Las inundaciones que asolan varios países de Asia, principalmente Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, están dejando elevadas cifras de fallecidos, desaparecidos y evacuados, así como pérdidas económicas multimillonarias, de acuerdo con lo difundido por las autoridades de naciones afectadas, la ONU y otras organizaciones.

El temporal de fuertes lluvias llegó a finales de noviembre, cuando tres ciclones coincidieron en el sur y el sudeste de Asia, para rematar un desastroso mes en la región, que antes había experimentado intensas precipitaciones en Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia.

Estas son algunas de las cifras de las inundaciones de Asia:

Más de 1.400 muertos: al menos 800 en la isla indonesia de Sumatra (oeste), 479 en Sri Lanka y 188 en Tailandia, de acuerdo con cifras de las autoridades de cada país.

Alrededor de 1.000 desaparecidos: más de 500 en Indonesia, 350 en Sri Lanka y 367 en Tailandia, según información gubernamental y de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Cerca de 9 millones de afectados: más de 3,2 en Indonesia, de 1,6 en Sri Lanka y de 4 en Tailandia, de acuerdo con los últimos datos de OCHA.

Más de un millón de desplazados: 746.000 en Indonesia, 202.000 en Sri Lanka y 219.000 en Tailandia, estima también OCHA.

Pérdidas multimillonarias: más de 4.000 millones de dólares estadounidenses en Indonesia, según el Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (CELIOS); entre 6 y 7 mil millones de dólares en Sri Lanka, indicó el país; y entre el 0,1 y el 0,2 % del PIB en Tailandia, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La temporada de tormentas tropicales y tifones está siendo especialmente dura este año para estos países y expertos atribuyen la intensidad al calentamiento del océano, mientras que su devastador impacto se relaciona con la deforestación o la falta de planificación urbana, entre otros factores. EFE

