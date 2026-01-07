Indonesia amplía hasta el viernes la búsqueda de menor español desaparecido tras naufragio

Labuan Bajo (Indonesia), 7 ene (EFE).- Los equipos de búsqueda de Indonesia ampliaron este miércoles hasta el viernes el operativo que trata de localizar al niño español desaparecido desde el 26 de diciembre, tras el naufragio del barco turístico en el que viajaba con su familia, con tres miembros fallecidos y dos rescatados.

La decisión fue anunciada después de que hoy no se produjera ningún hallazgo, si bien la víspera se recuperó el cuerpo sin vida de otro menor, cerca de restos del casco del barco siniestrado en aguas del turístico Parque Nacional de Komodo.

«El jueves centraremos nuestros esfuerzos de búsqueda en las islas de la zona de Labuan Bajo, específicamente Komodo, Padar y Rinca», apuntó Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y responsable de la misión, en una rueda de prensa.

Tras concluir la jornada de mañana, Rahman indicó que las autoridades se volverán a reunir para analizar los resultados que arroje la misión y decidir el siguiente paso.

Fuentes familiares confirmaron a EFE que la víctima encontrada la víspera es un hijo de 9 años de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, cuyo cadáver fue hallado el domingo durante el operativo.

Además de Martín y de su hijo, el lunes día 29 se recuperó el cuerpo sin vida de una hija de su esposa, Andrea Ortuño.

La mujer y otra de sus hijas pudieron ser rescatadas con vida tras el naufragio, y el menor de 10 años que permanece desaparecido es hijo de la superviviente y de una expareja.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban 11 personas, incluida la familia de españoles conformada por dos adultos y cuatro menores, junto a los cuatro miembros de la tripulación y un guía local, quienes fueron rescatados tras el suceso. EFE

