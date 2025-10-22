Indonesia busca un acuerdo comercial preferencial con Sudáfrica en visita de Ramaphosa

Yakarta, 22 oct (EFE).- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, dijo este miércoles que su Gobierno busca alcanzar un acuerdo comercial preferencial con Sudáfrica, cuyo presidente, Cyril Ramaphosa, se encuentra de visita en el archipiélago asiático.

En una declaración ante la prensa en Yakarta junto al presidente sudafricano, Prabowo destacó que el comercio entre ambos países ha aumentado significativamente en los últimos cinco años, pero ahora Indonesia -la mayor economía del Sudeste Asiático- busca incrementar los intercambios de manera más equilibrada.

«Estamos considerando medidas para establecer un acuerdo comercial preferencial o una asociación económica integral», declaró el exgeneral, que acaba de cumplir un año en el poder, sin añadir detalles sobre el estado actual de las conversaciones o el tiempo estimado para la concreción de estos mecanismos.

Ramaphosa, por su parte, felicitó a Indonesia por convertirse en enero en «el miembro más reciente de la familia BRICS», la asociación liderada por la nación africana junto a Brasil, Rusia, India y China, y a la que se unieron en 2024 Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.

«Durante nuestras conversaciones afirmamos la importancia de ampliar las relaciones bilaterales, tanto en el ámbito político como económico. Coincidimos en la necesidad de incrementar el comercio entre nuestros países como catalizador del crecimiento económico inclusivo», expuso el sudafricano.

Subrayó también la necesidad de construir «economías más resilientes y diversificadas» para hacer frente a «dificultades geopolíticas similares», entre las que destacan los aranceles impuestos este año por Estados Unidos, que incluyen un 19 % a las importaciones de Indonesia y un 30 % a las de Sudáfrica.

Para ir esbozando nuevos acuerdos bilaterales, prosiguió el mandatario, en su visita a Indonesia le acompañan altos funcionarios especializados en áreas como defensa, agricultura, comercio e inversión, así como una «sólida delegación empresarial».

Ramaphosa empezó este miércoles una gira por el Sudeste Asiático que también incluye una visita de dos días a Vietnam y un posterior desplazamiento a Malasia, donde participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a la que también se prevé la asistencia del presidente Donald Trump. EFE

