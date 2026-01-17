Indonesia busca un avión que «perdió el contacto» en el centro-este del país

Yakarta, 17 ene (EFE).- Las autoridades indonesias han puesto en marcha la búsqueda de un avión operado por la empresa de aviación Indonesia Air Transport que este sábado «perdió el contacto» alrededor de la provincia de Sulawesi del Sur, en la región centro-este del archipiélago, con 10 personas a bordo.

El avión (ATR 42-500) partió de Yogyakarta (oeste) y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Sultan Hasanuddin de Makassar (centro-este), cuando Control de Tráfico Aéreo «perdió la comunicación con la aeronave», en la que viajaban 7 miembros de la tripulación y 3 pasajeros, explicó la Dirección General de Transporte Aéreo de Indonesia en un comunicado.

«Se ha planificado una búsqueda de seguimiento mediante vuelos de helicópteros de la Fuerza Aérea de Indonesia en conjunto con (la Agencia de Búsqueda y Rescate nacional) Basarnas», señaló la autoridad de transporte.

El área de búsqueda son las montañas calizas de Bantimurung, en la regencia de Maros, perteneciente a Sulawesi del Sur, que se ubica al este de la isla de Borneo, famosa por sus selvas tropicales.

La cronología difundida por las autoridades indica que el Control de Tráfico Aéreo (ATC, por sus siglas en inglés) de Makassar instruyó a la aeronave que se aproximase a una pista del aeropuerto Sultan Hasanuddin, pero identificó que el aparato «no se encontraba en la trayectoria correcta de aproximación».

El ATC volvió a dirigirse a la tripulación del avión «para corregir su posición» y emitió instrucciones «para devolver la aeronave a la senda de aterrizaje conforme a los procedimientos».

Tras las mencionadas indicaciones, «se perdió la comunicación con la aeronave (pérdida de contacto)», por causas desconocidas por el momento, y se declaró «fase de peligro», subrayó la Dirección General de Transporte Aéreo.

Las condiciones meteorológicas en el momento del incidente eran ligeramente nubladas en el área circundante, con visibilidad de aproximadamente 8 kilómetros.

«La Dirección General de Aviación Civil continúa coordinándose de manera intensiva, a través de la Oficina de la Autoridad Aeroportuaria Región V de Makassar, con AirNav Indonesia (proveedor de servicios de navegación aérea), Basarnas, los operadores de vuelo, la Fuerza Aérea de Indonesia y otras agencias pertinentes, para supervisar la situación y garantizar medidas de respuesta óptimas», indicó el organismo. EFE

