Indonesia confirma 49 muertos y busca a 15 personas una semana después de un deslizamiento

1 minuto

Yakarta, 31 ene (EFE).- La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) confirmó este sábado que al menos 49 personas murieron en el deslizamiento de tierra ocurrido hace una semana en la isla de Java, donde los equipos de socorro han encontrado más restos mortales, aún bajo análisis, mientras buscan a 15 desaparecidos.

En un comunicado, las autoridades precisaron que otras 16 bolsas con restos mortales están bajo un proceso de identificación, y el número de muertes confirmadas podría subir en las próximas horas.

Entretanto, los rescatistas intentan localizar a 15 personas, que se encontraban en la treintena de casas que quedaron sepultadas bajo escombros tras el deslizamiento en la aldea de Pasirlangu.

El incidente se produjo en horas de la madrugada, días después de intensas lluvias, indicaron este sábado los equipos de emergencia.

Las condiciones inestables del terreno representan un desafío para los rescatistas y han obligado a detener temporalmente las operaciones de búsqueda en al menos una ocasión.

El Departamento de Meteorología del país emitió la semana pasada varias alertas sobre la isla de Java por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, debido a las condiciones climáticas extremas en la región.

Indonesia, principal economía del Sudeste Asiático, compuesta por más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes relacionados con inundaciones y corrimientos de tierra durante la temporada de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo. EFE

