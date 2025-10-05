The Swiss voice in the world since 1935
Indonesia devuelve licencia a TikTok tras suspensión por negativa a compartir datos

Yakarta, 5 oct (EFE).- Indonesia ha devuelto a TikTok la licencia que le permite operar en el país, tras una suspensión temporal esta semana debido a la negativa de la plataforma a compartir datos sobre contenido publicado durante recientes protestas.

«TikTok ha entregado los datos solicitados, relacionados con el aumento del tráfico y las actividades de monetización de TikTok Live del 25 al 30 de agosto de 2025», informó el director general de supervisión del espacio digital del Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales indonesio, Alexander Sabar, en un comunicado.

Indonesia, primera economía del Sudeste Asiático y uno de los mercados más grandes de TikTok, explicó esta semana que la suspensión temporal de la licencia obedecía a la negativa de la empresa a revelar información sobre retransmisiones en directo «ante sospechas de que se difundía contenido de juegos de azar en línea».

Según el Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales, la plataforma, propiedad de la china ByteDance, ha recuperado «su estatus como operador de sistemas electrónicos registrado», después de revelar la información que inicialmente se negó a compartir.

El periodo para el que las autoridades solicitaron datos a TikTok coincide con las protestas estudiantiles que estallaron en Yakarta a fines de agosto, cuando la violencia irrumpió en las calles y el número de fallecidos alcanzó al menos la decena, según cifras proporcionadas entonces por organizaciones como Amnistía Internacional.

Por otro lado, el lunes, la Comisión de Supervisión de la Competencia Empresarial (KPPU) de Indonesia informó sobre una multa a TikTok de 15.000 millones de rupias (unos 898.462 dólares o 766.084 euros) por notificar con retraso la adquisición parcial de la plataforma de comercio electrónico Tokopedia.

El organismo antimonopolio explicó en un comunicado que la operación otorgó a TikTok un 75,01 % de participación en Tokopedia, lo cual entró en vigor el 31 de enero de 2024, por lo que la notificación debería haberse presentado a más tardar el 19 de marzo de 2024, si bien no aclaró la fecha en la que lo hizo. EFE

