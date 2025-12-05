Indonesia investiga a empresas por posible daño ambiental en las zonas inundadas

2 minutos

Yakarta, 5 dic (EFE).- Las autoridades de Indonesia investigan a empresas por el posible daño ambiental causado en la isla de Sumatra (oeste), específicamente en las zonas devastadas por las inundaciones de los últimos días, que dejan un saldo de 867 muertos y 3,5 millones de afectados en el país, según el último balance.

El Gobierno -según reseña este viernes la agencia pública de noticias Antara- ha citado a directivos de 12 empresas «sospechosas de contribuir a los desastres hidrometeorológicos» que arrasaron vecindarios enteros en las provincias de Sumatra Occidental, Sumatra Septentrional y Aceh.

El ministro indonesio de Silvicultura, Raja Juli Antoni, aseguró que el Ejecutivo tomará medidas rápidas contra las compañías que hayan cometido infracciones ambientales en Sumatra, donde operan empresas del sector aceite de palma y de la minería, ambas con prácticas habituales de deforestación.

Aunque las investigaciones apenas comienzan, el ministro adelantó en el Parlamento que los primeros hallazgos muestran indicios de infracciones legales, por lo que prevén revocar licencias de uso forestal, sin revelar los nombres de las organizaciones que serán vetadas.

Añadió que el Gobierno está rastreando el origen de los árboles que fueron a parar a numerosas comunidades de Sumatra, donde hoy miles de casas permanecen bajo el lodo o cubiertas por sedimentos y desechos enormes.

Con la ayuda de drones y otras tecnologías, las autoridades buscan indicios de intervención humana en esta madera, al tiempo que examinan las características de los árboles que navegaron sobre aguas desbordadas y las rutas fluviales de origen.

Al respecto, el ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq, indicó el jueves a través de Instagram que las tres provincias golpeadas por el mal tiempo habían perdido 44.000 hectáreas forestales en los últimos 24 años, un factor que -remarcó- agravó los daños.

La cantidad de terreno deforestado equivale al de cuatro ciudades del tamaño de Barcelona, España.

A los daños en Indonesia se suma la devastación en Sri Lanka, cuyo balance por inundaciones era este viernes de 486 muertos, 341 desaparecidos, 171.000 desplazados y 1,8 millones de afectados.

Además, las inundaciones persisten en siete provincias del sur de Tailandia, donde las autoridades han contabilizado 276 fallecidos y cuatro millones de afectados, mientras que la Organización de Naciones Unidas reporta 367 personas desaparecidas en el país. EFE

sh-hp/pav/ess

(foto)