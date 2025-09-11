The Swiss voice in the world since 1935

Indonesia inyectará 13.000 millones de dólares en su economía entre protestas ciudadanas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Yakarta, 11 sep (EFE).- El nuevo ministro de Finanzas de Indonesia, Purbaya Yudhi, ha anunciado un plan para inyectar alrededor de 13.000 millones de dólares la economía indonesia, mientras el país atraviesa una oleada de protestas ciudadanas.

«Tenemos 425 billones de rupias (27.400 millones de dólares estadounidenses) en efectivo en el Banco de Indonesia e inyectaremos 200 (12.900 millones de dólares)», dijo la víspera en el Parlamento Sadewa, que el lunes reemplazó en el cargo a la veterana política Sri Mulyani, tras una reestructuración gubernamental.

El ministro, que toma el relevo de quien fue considerada garante de la estabilidad económica de Indonesia durante años, señaló además que el Gobierno debe «acelerar el gasto presupuestario» para conseguir que la economía del país crezca a un ritmo del 8 %, como se ha propuesto el Ejecutivo, frente al 5 % actual.

Sadewa ve posible alcanzar la meta de crecimiento marcada por el presidente indonesio, Prabowo Subianto, en un plazo de «dos o tres años», según declaró después de ser investido.

La Bolsa de Yakarta reaccionó en negativo a la destitución de Sri Mulyani a comienzos de semana, si bien el miércoles cerró en positivo y este jueves repuntaba en torno al 0,86 % a media jornada.

Yakarta busca erigirse como la cuarta economía del mundo (puesto del que Alemania desbancó a Japón el año pasado) para 2050, si bien su curva de crecimiento se ha aplanado desde 2022, de acuerdo con estadísticas del Banco Mundial (BM).

Indonesia es la principal economía del Sudeste Asiático y ocupa el puesto número 16 (dos posiciones por debajo de España) en la lista de economías del mundo que el BM elabora en función del producto interior bruto (PIB).

El anuncio de medidas para reactivar la economía indonesia se produce mientras el país asiático vive una oleada de protestas antigubernamentales que la anterior semana derivaron en disturbios con al menos 10 muertos.

Las manifestaciones empezaron al conocerse que un aumento presupuestario podría elevar el salario de los diputados hasta los 12.000 dólares o 14.000 euros, en un país en el que la mayoría de trabajadores perciben el 3 % de ese monto.

El miércoles, Sadewa atribuyó las protestas a «la continua presión sobre la economía» y a «políticas fiscales y monetarias erróneas». EFE

sh-mca/pav/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR