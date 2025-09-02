Indonesia lamenta el asesinato a balazos de un funcionario de su embajada en Lima

2 minutos

Senggigi (Indonesia), 2 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Indonesia lamentó este martes el asesinato a balazos por parte de sicarios de un funcionario de la embajada del país asiático en Lima, un caso confirmado por fuentes policiales peruanas, que investigan las causas de este suceso.

La víctima es Zetro Leonardo Purba, que ocupaba el cargo de «joven canciller organizador» en la Embajada del país asiático en la capital peruana, según indicó en un comunicado la cartera de Exteriores indonesia.

El asesinato tuvo lugar en la puerta del domicilio de Purba, ubicado en el distrito limeño de Lince, cuando este regresaba de trabajar en su bicicleta el lunes en la noche.

El Ministerio de Exteriores de Indonesia transmitió sus condolencias tras la «tragedia» a la familia del fallecido, que tenía tres hijos, y pidió a Perú «continuar la investigación de este asunto y posteriormente llevar a cabo el proceso de repatriación del fallecido a Indonesia».

La Policía Nacional de Perú (PNP) activó «inmediatamente el Plan Cerco» tras el asesinato e inició «las investigaciones para identificar y capturar a los responsables», según indicó la institución en la red social X.

«No se descarta un ajuste de cuentas», indicó el comandante de la PNP, David Guivar, al canal estatal peruano TV Perú.

Guivar expuso que el funcionario presentaba signos vitales cuando fue llevado a la clínica Javier Prado, en el distrito residencial de San Isidro, pero al llegar al centro hospitalario el personal sanitario confirmó su deceso.

TV Perú agregó que el diplomático de 40 años llevaba cinco meses viviendo en en el país con su familia en el mismo edificio donde fue asesinado. EFE

