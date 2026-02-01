Indonesia levantará bloqueo a Grok tras polémica por la creación de imágenes sexualizadas

Yakarta, 1 feb (EFE).- Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, anunció este domingo que levantará el bloqueo a Grok, la herramienta de inteligencia artificial (IA) vinculada a la red social X, tras una polémica por la creación de imágenes sexualizadas creadas por este chatbot, propiedad de multimillonario Elon Musk.

En un comunicado, el Ministerio de Comunicación y Digital del archipiélago confirmó que está «tramitando la normalización del acceso a Grok de forma condicional y bajo estricta supervisión», después de que la compañía se comprometiera por escrito a «prevenir el abuso».

Este compromiso, del que se desconocen detalles, «sirve como base para la evaluación (del funcionamiento de X) y no como el final del proceso de supervisión», declaró el director general de Supervisión del Espacio Digital, Alexander Sabar.

Aseguró, citado en el texto oficial, que Grok «restringirá el acceso a ciertas funciones» e implementará «protocolos de respuesta a incidentes», promesas que «serán verificadas y probadas continuamente» por las autoridades de Indonesia, donde se estima que X tiene unas 25 millones de cuentas registradas.

«Si se detectan inconsistencias o nuevas infracciones durante su implementación, el Gobierno no dudará en tomar medidas correctivas», advirtió.

El pasado 10 de enero, Indonesia bloqueó el acceso a Grok, al considerar que la creación de imágenes sexuales falsas sin consentimiento de las personas agraviadas representaba «una violación grave de los derechos humanos».

La decisión fue tomada «para proteger a las mujeres, los niños y a toda la comunidad de los riesgos de contenido pornográfico falso generado mediante tecnología de inteligencia artificial», señaló entonces el Gobierno de Prabowo Subianto.

Por razones similares, Malasia y Filipinas también bloquearon temporalmente el chatbot de X, pero ya anunciaron que su acceso será restablecido tras conversaciones con representantes de la empresa de Musk.

Grok es una herramienta gratuita que permitía a los usuarios subir y editar fotos, y que había atendido peticiones de usuarios para editar imágenes de mujeres y de hombres y mostrarlos en bikini o sin ropa, lo que desató una fuerte oleada de denuncias y quejas. EFE

