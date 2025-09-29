Indonesia multa a TikTok con más de 765.000 euros por informar tarde sobre adquisición

2 minutos

Yakarta, 29 sep (EFE).- La Comisión de Supervisión de la Competencia Empresarial (KPPU) de Indonesia informó este lunes que ha multado a la red social TikTok con 15.000 millones de rupias (unos 898.462 dólares o 766.084 euros) por notificar con retraso la adquisición parcial de la plataforma de comercio electrónico Tokopedia.

El organismo antimonopolio explicó en un comunicado que la operación otorgó a TikTok un 75,01 % de participación en Tokopedia, lo cual entró en vigor el 31 de enero de 2024, por lo que la notificación debería haberse presentado a más tardar el 19 de marzo de 2024, si bien no aclara la fecha en la que lo hizo.

«TikTok reconoció la demora, no cuestionó las conclusiones de la KPPU, cooperó durante toda la investigación y no tenía antecedentes de infracciones. Estos factores sirven como atenuantes», reza el documento.

El ente regulador señaló que TikTok, cuya matriz es la china ByteDance, deberá ingresar en el tesoro público indonesio la cantidad con la que ha sido multada en un plazo de 30 días.

TikTok enfrenta también procesos en otras regiones, entre ellas Europa, donde la Comisión Europea (CE) concluyó en mayo que incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no publicar un repositorio de anuncios, lo que abre la puerta a una multa si se confirma y la empresa china no lo rebate adecuadamente.

Otro proceso que rodea a la plataforma es la orden ejecutiva que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la semana pasada para garantizar el funcionamiento legal de TikTok en el país norteamericano, tras un acuerdo con China, que no ha sido plenamente confirmado por el gigante asiático. EFE

sh-mca/pav/cg