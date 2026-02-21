Indonesia prevé «nuevas conversaciones» con EE. UU. ante arancel global del 10 %

2 minutos

Yakarta, 21 feb (EFE).- Indonesia, que el jueves firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos, dijo este sábado que mantendrá «nuevas conversaciones» con Washington, después de que Donald Trump respondiera firmando una nueva tasa global del 10 % a la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de invalidar la mayoría de los aranceles impuestos desde abril por su Administración.

«Habrá nuevas discusiones entre ambas partes» ante «las dinámicas que están ocurriendo en EE. UU.», aseguró el portavoz del Ministerio de Asuntos Económicos indonesio, Haryo Limanseto, en un comunicado.

Limanseto indicó que «sigue dependiendo de la decisión de ambas partes» la continuidad del acuerdo comercial firmado el jueves por Trump y su par indonesio, Prabowo Subianto, que mantiene en el 19 % los aranceles de Washington a Yakarta, excepto para determinados productos textiles y agrícolas, entre ellos el aceite de palma, que quedan exentos de gravámenes.

El pacto también incluye compras de productos estadounidenses por parte de Indonesia –principal economía del Sudeste Asiático– por valor de 33.000 millones de dólares, y cooperación en minerales críticos y tierras raras, en un contexto marcado por esfuerzos globales para reducir la dependencia en esta materia hacia China.

«La continuidad del acuerdo comercial recíproco sigue dependiendo de la decisión de ambas partes. Esto significa que, por parte de Indonesia, aún se requiere un proceso de ratificación para este acuerdo y que el mismo todavía no ha entrado en vigor. Asimismo, EE. UU. también necesita llevar a cabo un proceso similar», anotó el portavoz del Ministerio de Asuntos Económicos.

Sus declaraciones se producen después de que este viernes el Supremo estadounidense determinase, con una clara mayoría de 6-3, que el Gobierno de Trump se extralimitó en los poderes invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a sus socios comerciales.

Como respuesta a la resolución, que invalida los llamados «aranceles recíprocos» y otros gravámenes generalizados impuestos por Trump, con un tipo mínimo del 10 %, el mandatario firmó un arancel global del 10 % sobre todos los países. EFE

