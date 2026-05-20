Indonesia reforzará control estatal de exportaciones de aceite de palma y carbón

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El presidente indonesio, Prabowo Subianto, anunció este miércoles un reforzamiento del control estatal sobre las exportaciones de aceite de palma y carbón para mejorar los ingresos fiscales en un contexto de dificultades económicas, derivado de la guerra en Oriente Medio.

Las ventas de todos los recursos naturales, empezando por el aceite de palma, el carbón y las aleaciones de hierro, de los que Indonesia es uno de los mayores exportadores mundiales, deberán tramitarse por medio de empresas estatales especialmente designadas por el gobierno, anunció el presidente ante el Parlamento.

«Eso significa que esas empresas estatales designadas por el gobierno revertirán el dinero de cada venta en concepto de exportación a los negocios que gestionan dichas actividades», explicó el mandatario.

Prabowo argumentó que el Estado se está viendo privado de ingresos fiscales por culpa de la corrupción, y que el objetivo de la nueva reglamentación permitirá corregir el problema.

La reforma urgía, enfatizó, dado que las guerras de Ucrania y Oriente Medio están teniendo «un impacto muy grande» en el país, que produce petróleo pero debe también importarlo.

«El objetivo de esta medida es reforzar la supervisión y el seguimiento, y erradicar las prácticas de infrafacturación», así como «la fuga de capitales derivados de las exportaciones», expuso el presidente.

La bolsa de Yakarta reaccionó con una caída del 1,5% poco después de este anuncio, que se vio acompañado de un endurecimiento de la tasa directriz de interés del banco central indonesio.

Prabowo también aseguró que la mayor economía del sureste asiático va camino de alcanzar un crecimiento de entre el 5,8 y el 6,5% el año próximo.

El dirigente recordó que el país tiene un objetivo de crecimiento del 8% en 2029, para el final de su mandato.

El ministro de Inversiones, Rosan Roeslani, aseveró que los contratos de exportación se cumplirán, si bien con esta medida «examinaremos si la tarificación de esos contratos es correcta y conforme al índice pertinente».

«El estado tiene derecho a saber en detalle cuáles de nuestros recursos naturales se están vendiendo fuera de Indonesia. No queremos que nos engañen más», apostilló el presidente.

Dedi Dinarto, analista de la consultora FGS Global, afincado en Singapur, comentó que la reacción negativa de la bolsa de Yakarta apunta a que los inversores están «preocupados».

«La liquidación de acciones vinculadas a materias primas muestra que los inversores integran ya en las cotizaciones sus preocupaciones relativas a la presión sobre los beneficios», y «la imprevisibilidad de las políticas futuras», comentó a AFP.

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