Indonesia regresa a las aguas para localizar a dos españoles desaparecidos tras naufragio

Labuan Bajo (Indonesia), 6 ene (EFE).- Los equipos de búsqueda de Indonesia regresaron este martes a las aguas donde tratan de localizar a dos menores españoles desaparecidos el 26 de diciembre a raíz del naufragio de un barco turístico, por el cual dos españoles fallecieron y dos fueron rescatados.

«Tenemos esperanzas, vamos a seguir dando nuestro mayor esfuerzo», declaró a EFE Eko Lagay, uno de los tripulantes del barco KN Puntadewa, movilizada por la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) para el operativo.

El barco KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

La última localización conocida de la nave se encuentra entre las islas de Padar y Rinca -en el Parque Natural de Komodo-, una zona de fuertes corrientes submarinas.

El área marcada como prioritaria por el operativo es el norte de la isla de Serai -entre Padar y Rinca-, cerca de las localizaciones donde se recuperaron los cadáveres de los dos fallecidos: una menor, encontrada el día 29, y un adulto, hallado el domingo.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

Los desaparecidos son un hijo de Martín y otro hijo de la superviviente, de 9 y 10 años.

Cerca de las aguas de Serai se han encontrado en los últimos días restos que pertenecen a la embarcación hundida como una puerta, una silla o un extintor.

Las autoridades intentan localizar el pecio, ya que mantienen la hipótesis de que los cuerpos de los desaparecidos podrían estar atrapados en su interior.

Lagay dice, antes de zarpar, que esa zona se asemeja a un río, en referencia al constante movimiento de las aguas, al enseñar en un vídeo grabado el domingo varios remolinos de entre 3 y 4 metros sobre la superficie del mar en el área de búsqueda.

El domingo, a raíz del hallazgo del cuerpo de Martín, las autoridades extendieron el operativo hasta el atardecer del miércoles, la segunda ampliación tras el plazo mínimo de siete días de búsqueda marcado por ley. EFE

