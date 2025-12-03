Indonesia repatriará a dos presos a Países Bajos, uno de ellos condenado a muerte

Yakarta, 3 dic (EFE).- Indonesia y Países Bajos han firmado un acuerdo por el que Yakarta repatriará el próximo lunes a Países Bajos a dos presos en Yakarta, uno de ellos condenado a la pena de muerte y otro a cadena perpetua por haber cometido delitos relacionados con las drogas en el país asiático.

Los hombres, de 74 y 65 años, volverán a Países Bajos a petición de esta nación, en una repatriación que aduce razones de salud, confirmó el ministro indonesio de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración e Instituciones Penitenciarias, Yusril Ihza Mahendra, en un comunicado el martes.

El preso de mayor edad es el sentenciado a la pena capital, que tiene un brazo fracturado, según explicaron las autoridades indonesias. Ha pasado 17 años entre rejas, condenado por haber introducido y distribuido 600.000 pastillas de éxtasis (MDMA) en Indonesia, país que cuenta con una de las leyes contra las drogas más duras del mundo.

Su compatriota, ciudadano neerlandés nacido en Turquía que sufre hipertensión, fue condenado inicialmente a muerte por haber traficado con 6,15 kilogramos de MDMA, si bien la pena fue conmutada por cadena perpetua en la apelación, y ha pasado 11 años encarcelado.

Indonesia no lleva a cabo ejecuciones desde 2016, cuando fusiló a cuatro presos, si bien mantiene a más de 85 personas sentenciadas a la pena capital, de acuerdo con Amnistía Internacional.

En el último año, el archipiélago ha repatriado a reos de Francia, Australia y Filipinas, condenados también por delitos relacionados con las drogas, en acuerdos parecidos.

Indonesia repatrió también a cinco australianos, los últimos miembros de los ‘Nueve de Bali’ en prisión.

Yakarta subrayó que estas son medidas humanitarias que no implican el perdón de los delitos.

En 2024, Amnistía Internacional registró al menos 1.518 ejecuciones en 15 países, lo que supuso un incremento del 32 % con respecto a 2023. EFE

