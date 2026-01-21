Indonesia revoca licencias a 28 empresas vinculadas a inundaciones que dejaron mil muertos

Yakarta, 21 ene (EFE).- Las autoridades de Indonesia han revocado la licencia a 28 empresas con políticas de deforestación debido a su posible vinculación con las inundaciones que dejaron más de un millar de muertos el pasado noviembre en el noroeste del archipiélago, donde millones de personas se vieron afectadas.

En un comunicado, el ministro Secretario de Estado, Prasetyo Hadi, confirmó que el presidente Prabowo Subianto decidió retirar los permisos de trabajo a estas compañías, cuya lista completa aún se desconoce, tras «ser declaradas culpables de violaciones».

Después de los desastres meteorológicos en las provincias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, apunta el escrito, el Gobierno aceleró el proceso de auditoría a las empresas que trabajan con recursos naturales en estas regiones, en las que viven cerca de 27 millones de personas.

Expertos vincularon la deforestación a gran escala en Indonesia, que cuenta con unas de las mayores reservas forestales del mundo, con el aumento de las posibilidades de inundaciones y deslizamientos de tierras.

«Son 22 empresas dedicadas al negocio de utilización de bosques naturales y de plantaciones» y otras seis compañías «de los sectores de minería, plantaciones y utilización de productos forestales madereros», apuntó el ministro, citado en el texto.

En declaraciones a periodistas, Prasetyo explicó que las compañías sancionadas cometieron faltas como operar fuera del área permitida o en áreas prohibidas, como bosques protegidos, mientras que otras incumplieron obligaciones adquiridas con el Estado.

Según cifras oficiales, en un año el Gobierno de Prabowo ha recuperado 4,09 millones de hectáreas de plantaciones de aceite de palma situadas dentro de zonas forestales, casi una cuarta parte de ellas fueron devueltas a bosques de conservación para proteger la biodiversidad mundial.

Indonesia y Malasia son los mayores productores de aceite de palma del mundo, componente esencial para la fabricación de una amplia gama de productos, desde cosméticos a alimentos.

En diciembre las autoridades de Indonesia anunciaron el comienzo de investigaciones a empresas por el posible daño ambiental causado en la isla de Sumatra (oeste), específicamente en las zonas devastadas por las inundaciones de entonces.

En esa ocasión, el ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq, indicó que las tres provincias golpeadas por el mal tiempo habían perdido 44.000 hectáreas forestales en los últimos 24 años, un factor que, dijo, agravó los daños.

Según el balance actualizado hasta este miércoles, las inundaciones dejaron 1.200 muertos y 143 desaparecidos. EFE

